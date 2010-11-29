به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، ابوالفضل قربانی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: یکی از ضرورتهایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مطرح بوده بحث هدفمند سازی یارانه‌هاست و باید در این خصوص به دولت از این جهت که پیشگام اجرایی ساختن این طرح بوده تبریک گفت .

وی با تاکید بر اینکه در شهرداری اصفهان تمام ظرفیت خود را به کار می‌گیریم تا طرح هدفمند ساختن یارانه‌ها به طور کامل و مطلوب اجرا شود، اظهار داشت: پیش بینی می‌شود پس از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها، با اشتیاق مردم در توجه به ناوگان حمل و نقل عمومی مواجه شویم که در این راستا تلاش می‌کنیم تا ناوگان حمل و نقل عمومی به طور جدی در خدمت مردم قرار گیرد .