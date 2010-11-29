به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، ابوالفضل قربانی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: یکی از ضرورتهایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مطرح بوده بحث هدفمند سازی یارانههاست و باید در این خصوص به دولت از این جهت که پیشگام اجرایی ساختن این طرح بوده تبریک گفت.
وی با تاکید بر اینکه در شهرداری اصفهان تمام ظرفیت خود را به کار میگیریم تا طرح هدفمند ساختن یارانهها به طور کامل و مطلوب اجرا شود، اظهار داشت: پیش بینی میشود پس از اجرای طرح هدفمند سازی یارانهها، با اشتیاق مردم در توجه به ناوگان حمل و نقل عمومی مواجه شویم که در این راستا تلاش میکنیم تا ناوگان حمل و نقل عمومی به طور جدی در خدمت مردم قرار گیرد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با تاکید بر اینکه شهرداری برای اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها حداکثر ظرفیت خود را در اختیار مردم قرار خواهد داد، خاطرنشان کرد: اجرای طرح هدفمند سازی یارانهها از ضروریاتی است که مجموعه شهرداری تمام تلاش خود را برای اجرای بهینه آن به انجام میرساند و انتظار میرود این طرح در تمام قسمتها با موفقیت اجرایی شود.
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