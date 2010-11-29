به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی محمد ملاتقی قبل از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در این پروژه از حضور خواهران بسیجی استفاده شده و پیش بینی می‌شود بیش از 300 نفر روز در این پروژه به کار گرفته شوند.



وی تصریح کرد: پروژه مذکور در پارک جنگلی اسلام آباد واقع در جنب نیروگاه حرارتی قم اجرا خواهد شد.



ملاتقی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه طرح بسیج سازندگی در سال جاری در قالب پنج پروژه در سطح استان قم در حال اجراست، خاطرنشان کرد: پروژه‌های پوشش انهار کشاورزی، بهبود کیفیت شیر خام، پرورشی و مراقبتی (جنگل ها)، سمپاشی اماکن دامی و مدیریت پرورش ماهی در استخرهای ذخیر آب از جمله این موارد است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهداف اداره هماهنگی ترویج و امور تشکل‌های سازمان جهاد کشاورزی استان، گفت: این اداره تلاش می‌کند با تقویت روحیه تعاون و همکاری در بین کشاورزان و با سازماندهی آنان در قالب تشکلهای کشاورزی و تولیدی جهت اقتصادی کردن فعالیتهای کشاورزی اقدام کند.



رئیس اداره هماهنگی ترویج و امور تشکل‌های کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی قم در پایان افزود: این اداره با اجرای طرح بسیج سازندگی به غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و آشنایی آنها با عرصه‌های کار و تلاش اعم از منابع طبیعی، آبخیزداری، امور دام، زراعت و ... پرداخته است.