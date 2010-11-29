بریتانیا قادر به خارج کردن نظامیان از افغانستان در اوایل 2012 است

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال "دیوید ریچاردز" امروز دوشنبه در گفتگو با دیلی تلگراف اظهار داشت: در سال 2012 کاهش تدریجی شمار نظامیان در افغانستان آغاز می شود اما با پذیرش این حقیقت که طالبان در سراسر این کشور حضور دارند، این امر با احتیاط کامل صورت می گیرد.

رئیس ستاد مشترک ارتش انگلیس همچنین در سفر خود به کشور افغانستان گفته بود: برای کاهش حضور نظامیان انگلیسی در ولایت هلمند در جنوب افغانستان در سال 2012 عملیات خاصی در نظر گرفته شده بود.

بر اساس این گزارش انگلیس با دارا بودن 10 هزار نظامی در ولایت هلمند در جنوب افغانستان دومین و بیشترین شمار نظامیان را در این کشور دارد. همچنین از زمان آغاز ماموریت ناتو در سال 2001 در افغانستان در کل 345 نظامی انگلیسی کشته شدند.

اظهارات ریچاردز در حالی مطرح می شود که "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس اخیرا در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که "آیا تا زمان انتخابات بعدی انگلیسی در سال 2015 نظامیان انگلیس در وطنشان خواهند بود؟" گفت : من خواهان تحقق این موضوع هستم. در مورد آن شک نکنید.

