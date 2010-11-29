  1. بین الملل
  2. سایر
۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۰۰

رئیس ستاد ارتش انگلیس :

بریتانیا قادر به خارج کردن نظامیان از افغانستان در اوایل 2012 است

بریتانیا قادر به خارج کردن نظامیان از افغانستان در اوایل 2012 است

رئیس ستاد مشترک ارتش انگلیس در گفتگو با یک روزنامه غربی اظهار داشت: بریتانیا می تواند عقب نشینی نظامیان خود از افغانستان را در اوایل سال 2012 آغاز کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال "دیوید ریچاردز" امروز دوشنبه در گفتگو با دیلی تلگراف اظهار داشت: در سال 2012 کاهش تدریجی شمار نظامیان در افغانستان آغاز می شود اما با پذیرش این حقیقت که طالبان در سراسر این کشور حضور دارند، این امر با احتیاط کامل صورت می گیرد.

رئیس ستاد مشترک ارتش انگلیس همچنین در سفر خود به کشور افغانستان گفته بود: برای کاهش حضور نظامیان انگلیسی در ولایت هلمند در جنوب افغانستان در سال 2012 عملیات خاصی در نظر گرفته شده بود.

بر اساس این گزارش انگلیس با دارا بودن 10 هزار نظامی در ولایت هلمند در جنوب افغانستان دومین و بیشترین شمار نظامیان را در این کشور دارد. همچنین از زمان آغاز ماموریت ناتو در سال 2001 در افغانستان در کل 345 نظامی انگلیسی کشته شدند.

اظهارات ریچاردز در حالی مطرح می شود که "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس اخیرا در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که "آیا تا زمان انتخابات بعدی انگلیسی در سال 2015 نظامیان انگلیس در وطنشان خواهند بود؟" گفت : من خواهان تحقق این موضوع هستم. در مورد آن شک نکنید.
 

کد مطلب 1200894

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها