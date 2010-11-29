خانه کارگر گلستان پس از 3 سال تعطیلی دوباره فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هادی رضا زاده عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی ضمن تشریح واحدهای خانه کارگر اظهار داشت: واحد آموزش در راستای عضوگیری سازمان و با هدف رشد جامعه کارگری فعالیت می‌کند.

وی از واحد حقوقی به عنوان دیگر واحد مستقر در خانه کارگر یاد کرد و افزود: این بخش به ارائه خدمت مشاوره و پیگیری مشکلات کارگران عضو خانه رسیدگی می‌کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان در ادامه بیان داشت: واحد صندوق حمایت از کارگران بیکار نیز به عنوان سومین واحد خانه کارگر به امور مربوط به وامها و کمکهای بلاعوض به کارگران را به عهده دارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان با بیان شرایط عضوگیری برای کارگران و سرپرستان خانواری که شاغل هستند اظهار داشت: علت اجرایی نشدن تعاونی مسکن خانه کارگر به کم کاری مسئولان این بخش و کنار رفتن دبیر اجرایی پیشین خانه کارگر برمی‌گردد و این تعاونی تشکیلات حقوقی است که به صورت مجزا از خانه کارگر فعالیت می‌کند.

به گفته رضازاده، هیئت مدیره جدید به دنبال رفع و رجوع مشکلات گذشته است و امیدداریم این معضلات از سر راه خانه کارگر برداشته شود.