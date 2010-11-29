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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۵۱

خانه کارگر گلستان پس از 3 سال تعطیلی دوباره فعال شد

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان گفت: بالاخره خانه کارگر استان پس از سه سال تعطیلی کار خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هادی رضا زاده عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی ضمن تشریح واحدهای خانه کارگر اظهار داشت: واحد آموزش در راستای عضوگیری سازمان و با هدف رشد جامعه کارگری فعالیت می‌کند.

وی از واحد حقوقی به عنوان دیگر واحد مستقر در خانه کارگر یاد کرد و افزود: این بخش به ارائه خدمت مشاوره و پیگیری مشکلات کارگران عضو خانه رسیدگی می‌کند.
 
دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان در ادامه بیان داشت: واحد صندوق حمایت از کارگران بیکار نیز به عنوان سومین واحد خانه کارگر به امور مربوط به وامها و کمکهای بلاعوض به کارگران را به عهده دارد.
 
دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان با بیان شرایط عضوگیری برای کارگران و سرپرستان خانواری که شاغل هستند اظهار داشت: علت اجرایی نشدن تعاونی مسکن خانه کارگر به کم کاری مسئولان این بخش و کنار رفتن دبیر اجرایی پیشین خانه کارگر برمی‌گردد و این تعاونی تشکیلات حقوقی است که به صورت مجزا از خانه کارگر فعالیت می‌کند.
 
به گفته رضازاده، هیئت مدیره جدید به دنبال رفع و رجوع مشکلات گذشته است و امیدداریم این معضلات از سر راه خانه کارگر برداشته شود.
کد مطلب 1200896

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