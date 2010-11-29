هدف آمریکا از بی ثباتی خاورمیانه تنها تامین امنیت اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تشرین سوریه در مطلبی که به قلم " بثنیه شعبان " از سیاستمداران سوری نوشته شده به وضعیت عراق و هدف اصلی جرج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا از حمله به این کشور می پردازد.

دراین مقاله آمده است: هدف اصلی دولت آمریکا در زمان بوش ازحمله به عراق و اشغال آن و همچنین هزینه سنگینی که به کاخ سفید برای این منظور وارد آمد تنها این بود که عراق به پایگاهی محکم برای آمریکا آن هم در منطقه ای بسیاربا اهمیت و حیاتی تبدیل شود.

همین موضوع خود به معنی تامین و حمایت امنیت رژیم اسرائیل است و به این ترتیب می توان به این نکته پی برد که بی ثبات کردن یمن، سومالی ، سودان ، لبنان و دیگر کشورهای خاورمیانه با چه هدفی دنبال می شود.

" بثنیه شعبان" در ادامه با اشاره به اینکه عقب ماندگی اعراب در همه زمینه های علمی و اقتصادی خود به نوعی می تواند زمینه ساز نفوذ استعمارگران در این کشورها باشد، تاکید می کند: استقلال حقیقی اعراب تنها با تمسک جستن به علم و پیشرفت آن هم از طریق ایجاد دموکراسی در فضای سیاسی کشورهای عربی فراهم می شود و درعین حال همراهی و وحدت کلمه نیز دو راه دیگری است که می تواند نقاط ضعف اعراب را برطرف سازد و آنان را از خطر استعمار جدید حفظ کند.

این سیاستمدار سوری همچنین در ادامه می نویسد: اگر در زمینه های علمی ، فرهنگی و انرژی تلاش نکنیم و بلکه دراین زمینه ها نیازمند کمک غرب باشیم درحقیقت زمینه را برای ورود استعمار جدید به کشورهایمان فراهم کرده ایم.

وی در پایان این مقاله خاطر نشان می سازد: باید وضعیت سیاسی کشورهای عربی اصلاح شود تا دولت و ملت به یک ائتلاف تبدیل شوند نه اینکه کشورهای زمینه ساز حفظ منافع آمریکا شود و همچنین باید از ملت هایمان در برابر رژیم تا بن دندان مسلح به سلاح ها اتمی و هواپیماهای آمریکایی دفاع کنیم.