مدرسه هیمالیانوردی در آذربایجان غربی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مرتضی رضاییه ‌آزادی بعد از ظهر دوشنبه در مجمع عمومی هیئتهای کوهنوردی آذربایجان غربی افزود: همچنین در راستای ارتقای سطح حرفه ای ورزش کوهنوردی استان صعود به قلل هفت هزار متری در سال 90 برنامه‌ریزی می‌شود.

وی از راه ‌اندازی بخش همالیانوردی در بخش بانوان خبر داد و بیان داشت: در بخش صعودهای داخل سالن هر سال سه دوره مسابقات برگزار شده که کوهنوردانی در این بخش در استان به ویژه در شهرستانهای بوکان و ماکو فعالیت بسیار خوبی دارند.

این مقام مسئول با اشاره به ارتباط مستمر هیئت کوهنوردی آذربایجان غربی با هیئت‌های شهرستانی گفت: هیئت استان با شهرستانها از طریق اینترنت و ایمیل ارتباط منظم و مستمر دارد و در سالجاری برای گروههایی که به صورت متفرقه به کوهنوردی می‌روند اقدام به صدور مجوز و شناسنامه می‌کنیم.

تیم های ورزشی آذربایجان غربی نیازمند حمایت مالی هستند

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه هم اکنون 47 هیئت ورزشی استانی و بیش از 500 هیئت شهرستانی در سطح استان فعال هستند، گفت: با وجود اسپانسرهای مناسب مالی در سایر استانهای کشور، متاسفانه تیم های ورزشی آذربایجان غربی نیازمند حمایت مالی و اسپانسر هستند.

علی ملا احمدی با اشاره به فعالیت‌هایی که در حوزه ورزش کوهنوردی انجام گرفته، بیان داشت: دیواره بولدرینگ ارومیه و میاندوآب به اتمام رسیده است و دیواره شهرستان بوکان و تکاب نیز جزو برنامه های عمرانی این اداره کل قرار دارد.

وی سهم آذربایجان غربی را از مدال‌های کسب شده در بازی‌های آسیایی سه مدال عنوان کرد و ادامه داد: یکی از 20 مدال طلا توسط محسن شادی از نقده در رشته قایقرانی کسب شد.

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان اظهار داشت: امیدواریم در کره جنوبی و بازیهای آسیایی 2014، سهمیه بیشتر و مدال‌های خوشرنگتری توسط ورزشکاران آذربایجان غربی کسب شود.