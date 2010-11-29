حساسیت شورای نگهبان در انتخابات همواره اثرگذار بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر دوشنبه در دیدار اعضای هیئت نظارت بر شورای نگهبان شهرستان ساری افزود: شورای نگهبان قانون اساسی باید برای انتخابات مجلس از افراد متدین و ملتزم عملی به ولایت فقیه استفاده بهینه کند.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه عده ای برای کسب منصب و جایگاه، شیرجه می زنند که نقش نظارتی شورای نگهبان قانون اساسی در تایید صلاحیت افراد انقلابی و موثر برای نظام اثرگذار بوده است.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه انتخابات در هر دوره ای دارای حساسیت های خاصی است تصریح کرد: نقش نهاد نظارتی شورای نگهبان در مراحل مختلف تصمیم گیری بسیار حائز اهمیت است.

طبرسی با بیان اینکه امانت بزرگ نمایندگان و نظارت و حفظ حیثیت افراد به عهده اعضای شورای نگهبان است یادآور شد: اعضای شورای نگهبان در تایید صلاحیت ها باید خدا را در نظر بگیرند.

وی با تاکید بر رعایت تقوای الهی در جامعه اسلامی افزود: یکی از دلایل وجود مشکلات در جامعه به واسطه کمبود بی تقوایی است.

حسین کمالی، مسئول دفتر نظارت بر شورای نگهبان شهرستان ساری نیز با اشاره به اینکه اعضای شورای نگهبان از عناصر در خدمت ارزش های انقلاب هستند اظهار داشت: حفاظت از اسلامیت و جمهوریت نظام در وظایف شورای نگهبان خلاصه می شود.

وی بیان داشت: بررسی صلاحیت نامزدها و حسن نظارت بر اجرای قانون انتخابات، وظایف اصلی شورای نگهبان قانون اساسی است.