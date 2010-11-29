کنفدراسیون فوتبال آسیا مجوز حضور تیمی از یزد در مسابقات آسیایی صادر کند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سیدغلامرضا کمانه عصر دوشنبه در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی چشم ‌انداز توسعه فوتبال آسیا در یزد با اشاره به اینکه در اردیبهشت ‌ماه سال آینده مسابقات زیر 13 سال قاره آسیا در استان یزد برگزار خواهد شد، از نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست کرد تا استان یزد به عنوان مجری طرح آسیاویژن در ایران، نماینده‌ ای در این مسابقات داشته باشد.

وی وجود یک تیم فوتبال به نمایندگی از استان یزد را در ایجاد انگیزه برای استمرار اجرای طرح چشم ‌انداز توسعه فوتبال آسیا در یزد بسیار موثر دانست.

کمانه با اشاره به اجرای طرح آسیاویژن در استان یزد بیان داشت: فوتبال استان یزد از زمان آغاز مطالعات این طرح تاکنون موفقیتهای خوبی داشته است و در حال حاضر دو باشگاه فرهنگی ورزشی این استان در لیگ دسته اول فوتبال کشور فعالیت می ‌کنند.

وی ارتباط بین اداره ‌کل تربیت‌ بدنی استان، هیئت فوتبال استان یزد و فدراسیون فوتبال را بسیار مثبت ارزیابی و اظهار امیدواری کرد: با یک کار گروهی و یک خرد جمعی همراه با تعهد و با حمایت‌ های مسئولان ارشد استان، طرح آسیاویژن به شایستگی در استان یزد اجرا شود و فوتبال یزد به جایگاه حقیقی خود در فوتبال کشور و آسیا دست یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره خدمات دولت در راستای توسعه مکانهای ورزشی خاطرنشان کرد: در زمینه زیرساخت ‌های ورزشی، چهار زمین چمن در ابتدای سال آینده در استان یزد به بهر ه‌برداری می ‌رسد و یک مجموعه بزرگ ورزشی نیز با مساحت 142 هکتار با حمایت دولت دهم در حال ساخت است.

نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا برای ارزیابی میزان پیشرفت مطالعات صورت گرفته در طرح آسیاویژن به استان یزد سفر کرده‌ اند و در کارگاه آموزشی چشم‌ انداز توسعه فوتبال آسیا در یزد به بررسی اجرای این طرح در فوتبال استان می ‌پردازند.