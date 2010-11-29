به گزارش خبرگزاری مهر، ولی یاراحمدی مدیر کل مسابقات و آموزش های قرآنی این سازمان با اشاره به استقبال بانوان از رشته های همخوانی و مدیحه سرایی قرآنی گفت: در سومین دوره از مسابقات همخوانی و مدیحه سرایی قرآن ، 29 گروه از 27 استان کشور طی روزهای 9 تا 11 آذر ماه در سالن فدک اردبیل به رقابت می پردازند .

ولی یاراحمدی افزود: همچنین در رشته ابتهال 20 نفر از خواهران به رقابت می پردازند.

وی با اشاره به شرایط داوری این مسابقات و عوامل اجرایی آن که همه از خواهران هستند افزود: طاهره بابایی، فرشته مسجدی، الوندی، زینب آقایی و زهرا بهاری این دوره از مسابقات را داوری می کنند.

یاراحمدی با اشاره به برنامه های این مسابقات افزود: سازمان اوقاف امسال برای اولین بار پانزده محفل قرآنی ویژه بانوان را در سطح استان اردبیل برگزار می کند .