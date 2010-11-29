انقلاب ایران تجلی غدیر و تجسم عاشورا بود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله حسین نوری همدانی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با رئیس و بسیجیان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم و روحانیون مستقر در مناطق محروم کشور انقلاب ایران را انقلابی بزرگ خواند و افزود: انقلاب ایران تجلی غدیر، تجسم عاشورا و تحقق انتظار ظهور است.



وی حفظ این نظام را وظیفه همگان دانست و اظهار داشت: در فرهنگ اسلامی حکومتی اسلامی است که در رأس آن پیامبر، امام معصوم(ع) و یا نائب امام باشد و این ویژگی بارز انقلاب ایران است که ولی فقیه در رأس آن می‌باشد.



جهاد به معنی اعتلای دین اسلام و حرکت در راه تقویت نظام اسلامی است



نوری همدانی در بخش دیگری از سخنان خود جایگاه جهاد را در دین اسلامی، جایگاهی رفیع عنوان کرد و ابراز داشت: در اسلام جهاد به معنی کوشش و تلاش در راه اعتلای دین اسلام و حرکت در راه تقویت نظام اسلامی است.



وی جهاد و جنگ را دو مقوله کاملا مجزا از هم دانست و بیان داشت: در جهاد، فرماندهی باید با پیامبر، امام معصوم و نائب امام باشد و در روایات متعدد آمده که جان دادن و استقبال از مرگ کار ساده‌ای نیست و اسلام اجازه نمی‌دهد انسان‌ها جان خود را در راهی به غیر از فرمان پیامبر، امام و یا نائب امام بدهند.



این مرجع تقلید در ادامه تصریح کرد: جنگ به معنی کشورگشایی و تصرف آب و خاک است در حالی که جهاد به معنی بالابردن نام و پرچم اسلام به واسطه اعتقاد به ولی امر و یا نائب امام زمان(عج) می‌باشد.



هدف ار جهاد از بین بردن فتنه‌ها و نجات مستضعفین است



وی در ادامه اظهار داشت: هدف از جهاد از بین بردن فتنه‌ها، نجات مستضعفین از زیر سلطه مستکبرین، پیروزی حق علیه باطل و اجرای عدالت به تمام معنا است در حالی که معنی جنگ کاملا متفاوت از این‌ها است.



استاد برجسته حوزه علمیه قم قصد جهاد را فی سبیل الله و برای رضای خداوند، ایمان و اعتقاد به ارزش‌ها عنوان کرد و افزود: همچنین مجاهدین یعنی کسانی که قدم در میدان جهاد می‌گذارند نیز در دین اسلام از خصوصیات خاصی از جمله شجاعت، مقاومت، بصیرت، آگاهی و... برخوردارند.



وی همچنین کیفیت جنگ با جهاد را متفاوت از هم دانست و گفت: در جهاد اجازه حمله به زنان و کودکان، سالخوردگان، بستن آب بر روی مردم و ... داده نشده است در حالی که در جنگ از هیچ کدام از این کارهای ابایی نمی‌شود.

