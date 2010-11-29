میراث اصفهان در گذشته شاهد اتفاقات خوبی نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، اسفندیار حیدری پور ظهر دوشنبه در نخستین همایش ثبت آثار ملی با حضور مدیران میراث فرهنگی استانهای کشور در اصفهان افزود: نباید فراموش کرد که ثبت یک اثر به صورت ملی یا جهانی برای همه یک موفقیت و افتخار محسوب است.
وی ادامه داد: سازمان میراث فرهنگی یک بنا یا خانه تاریخی را ثبت و مرمت می کند این در حالیست که برخی از دستگاهها بافتهایی تاریخی را به عنوان بافت فرسوده از میان میبرند که نمونه آن را میتوان در کلیپهایی که شرکت مسکن سازان از شبکههای مختلف تلویزیونی پخش میشود مشاهده کرد.
مدیر کل سازمان میراث فرهنگی اصفهان ادامه داد: با نگاهی به سایر کشورهای دنیا میتوان دریافت میراث تنها متولی بافت تاریخی نیست و مسئولان آن کشورها قوانین را اعمال میکنند.
وی ادامه داد: گاهی میراث یک اثر تاریخی را با تمام سختی و مشقت ثبت و در عین حال هزینههای هنگفتی را برای مرمت آن صرف می کند اما به صلاحدید یک هیئت امنا آن اثر تاریخ خراب میشود و نیروی انتظامی و دادگستری نمیتوانند کاری از پیش ببرند و از این نظر میراث فرهنگی تنهاست.
مدیر کل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با بیان اینکه کسانی که وظیفه حفظ و حراست از میراث فرهنگی را برعهده دارند یا توانایی کمک ندارند و یا خودشان را کنار کشیده اند، تصریح کرد: سیاستها نباید به گونهای باشد که یک اثری تاریخی را ثبت کنیم اما در حراست در آن ضعف باشد.
وی اظهار داشت: در شرایطی که اصفهان بیش از یک هزار خانه تاریخی در بافت شهری دارد و متاسفانه میراث تنها متولی خانههای تاریخی است اما در طرحهای تفصیلی و جامع شهر، دیگر دستگاههای اجرایی بهره خود را میبرند و میراث تنها نظاره کننده است و از طرف دیگر مسئولین در رفع مشکلات میراث فرهنگی کمک چندانی نمیکنند.
حیدریپور ادامه داد: با تمام اتفاقات تلخ و شیرین که در حوزه میراث فرهنگی افتاده این سازمان همچنان یکی از محبوبترین دستگاههای دولتی است.
مدیر کل سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان خاطرنشان کرد: با ثبت تعداد زیادی از آثار در فهرست ملی به نحوی خانواده میراث فرهنگی بزرگتر خواهد شد و این توسعه وظیفه مسئولان میراث را سنگینتر میکند.
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