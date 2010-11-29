ادارات و سازمانهای قم در مقابل حوادث غیرمترقبه مسئول هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمد حسین موسی‌پور پیش از ظهر دوشنبه در دوازدهمین مانور سراسری زلزله که در مجتمع ادارات استان قم برگزار شد با تأکید بر اینکه ادارات و سازمانهای استان باید در حوادث غیرمترقبه خود را مسئول بدانند، گفت: ادارات و سازمانهای استان باید مسائل پیشگیری از وقوع خسارات جبران‌ناپذیر در این حوادث را با جدیت دنبال کنند.



وی با تأکید بر اینکه آمادگی برای مقابله با حوادث غیرمترقبه باید به یک باور ملی تبدیل شود، گفت: اهمال و کوتاهی در حوادث غیرمترقبه خسارات جبران‌ ناپذیری به بار می‌آورد.



استاندار قم در ادامه با تقدیر از تلاش‌های همه دست‌اندرکاران این مانور ابراز داشت: حوادث غیرمترقبه با زندگی انسان‌ها گره خورده و همه جوامع بشری به نوعی این حوادث را تجربه کرده‌اند.



موسی‌پور با اشاره به اینکه هیچ حادثه‌ای در جهان هستی بدون حکمت نیست، بیان کرد: در همه حوادث از جهاتی خیر و برکت برای بشریت وجود دارد و مجموعه این رخدادها را باید در کنار هم تحلیل و بررسی کنیم.



وی با بیان اینکه کشورمان از مناطق حادثه‌خیز جهان است، خاطرنشان کرد: جوامعی که با حوادث غیرمترقبه برخورد هوشمندانه داشته‌اند و آنها را به خوبی مدیریت کرده‌اند، توانسته‌اند از لحاظ مادی و معنوی به رشد و پیشرفت و تعالی دست یابند.

توجه جدی دولت نهم به حوادث غیرمترقبه



حجت‌الاسلام موسی‌پور گفت: در دولت نهم حوادث غیرمترقبه به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت و در نخستین گام "سازمان مدیریت بحران کشور" به عنوان مهمترین اقدام برای ایجاد یک ساختار مناسب تشکیل شد.



وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به انجام مانور سراسری زلزله، از آمادگی نسبی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوادث غیرمترقبه در استان قم خبر داد و گفت: این مانورها امروزه در کشور باید به یک باور عمومی و ملی تبدیل شود و همگان با تصور واقعیت این مانورها، برای مقابله با آنها و کاهش خسارات احتمالی آمادگی کامل داشته باشند و آموزشهای لازم را فرابگیرند.



استاندار قم در پایان خاطرنشان کرد: مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و رعایت استانداردهای ساخت و ساز و ایجاد زیرساخت‌های لازم و مناسب برای شرایط بحران و برنامه آموزش همگانی از عوامل مهم در کاهش خسارات و تلفات در حوادث غیرمترقبه بوده و اهمال و کوتاهی در این مسائل موجب خسارات بسیار خواهد شد.



ناهماهنگی میان عوامل اجرایی است سرعت امدادرسانی را کند می‌کند



در ادامه این مراسم معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان قم نیز طی سخنانی گفت: در این مانور تمامی اعضای ستاد تجهیزات و امکانات خود را مورد ارزیابی قرار دادند تا بتوانند هرگونه کمبود خود را در شرایط بحران تأمین کنند.



محمدرضا بهرامی با بیان اینکه یکی از عواملی که در زمان وقوع حادثه به آن دچار می‌شویم ناهماهنگی میان عوامل اجرایی است ابراز داشت: این ناهماهنگی باعث عقب ماندن از زمان کمک رسانی می‌شود



وی افزود: تعداد 80 نفر از مربیان آموزش دیده در زمینه آوار و نجات در مدارس با همکاری دانش آموزان مانور زلزله و ایمنی را در 80 مدرسه پسرانه و دخترانه به معرض نمایش گذاشتند.



معاون امداد و نجات هلال احمر قم ادامه داد: همچنین با حضور هشت دستگاه آمبولانس - چهار دستگاه خودروی نجات - هشت دستگاه خودروی کشیک امدادی در مدارس، بخشها و شهرکهای صنعتی و مجتمع ادارات مانور زلزله در قم اجرا شده است.



یادآور می شود: در این مانور شش گروه امدادگر شامل نجاتگر در تصادفات، نجاتگر در فضای معلق، گروه حمل مصدوم، گروه تریاژ و گروه پیش بیمارستانی شرکت داشتند.