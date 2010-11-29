اساتید پرچم پیشرفت علمی کشور را برافراشته نگاه می دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خواجه سروی با ابراز تاسف از شهادت یکی از اساتید برجسته دانشگاه شهید بهشتی در اقدام تروریستی صبح امروز دشمنان انقلاب اسلامی اظهار داشت: ترور این استاد دانشگاه نشان دهنده دشمنی دشمنان با جمهوری اسلامی و تلاش آنها برای مقابله با پیشرفت علمی کشور است.

وی با بیان اینکه دشمنان نقاط حساس کشور را هدف گرفته اند، افزود: دشمن در زمان دفاع مقدس به شیوه دیگری با جمهوری اسلامی مقابله می کرد و اکنون با گذشت 30 سال از عمر انقلاب و رشد چشمگیر جوانان در عرصه های علمی و فناوری، شاهد هستیم که به حذف فیزیکی چهره های علمی کشور اقدام می کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم هدف دشمن از این اقدامات را ایجاد رعب و وحشت در بین دانشگاهیان و چهره های علمی کشور دانست و گفت: دشمن در پی ایجاد اختلاف در کشور بوده و با هر روشی اقشار تاثیرگذار کشور در حوزه های علمی نظیر اساتید، دانشجویان که ذخایر ارزشمند کشور هستند را مایوس کند.

خواجه سروی در ادامه با تاکید بر لزوم پیگیری جدی این موضوع از طریق دستگاه های مرتبط خاطر نشان کرد: جایگاه علمی و سیاسی کنونی جمهوری اسلامی ایران برای استکبار جهانی آزار دهنده شده و آنها را به سوی اقدامات کور تروریستی و غیر انسانی سوق داده است.

وی با تسلیت شهادت استاد شهید شهریاری به جامعه علمی و خانواده آن شهید یادآور شد: دانشگاهیان ذخایر علمی با ارزش کشور هستند که از صحنه خارج کردن هر یک از آنها با اقدامات تروریستی غیر انسانی از سوی دشمنان انقلاب، همت و انگیزه سایر نخبگان و اساتید و دانشجویان کشور را برای ادامه راه آنها مضاعف می کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با تاکید بر اینکه جوانان پرشور ایرانی در تمام عرصه ها، به خصوص عرصه های علمی به پیشرفت خود ادامه خواهند داد گفت: با این اقدامات، حرکت رو به رشد علمی کشور بر زمین نخواهد ماند و یقینا سایر اساتید و دانشجویان پرچم پیشرفت علمی کشور را برافراشته نگاه خواهند داشت.

خواجه سروی گفت: دشمنان اسلام و انقلاب بدانند انقلاب اسلامی ایران و پیشرفت های علمی آن با این خون ها روز به روز تنومندتر و پرثمرتر می شود.