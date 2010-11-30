سه شاعر "جایزه ادبی طهران" ویژه مهر تقدیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با رای هیئت داوران عباسعلی سپاهی یونسی از خراسان با شعر نیمایی"ارسال به هدهد" ، رضا شیبانی از تبریز با چهارپاره "جاده و جنگل" و سپیده مختاری از بندرعباس با غزل "پایی که برنگشت" به عنوان شاعر ماه مهر "طهران" تقدیر شدند.

عباس احمدی(قم)، لیلا تقوی مطلق(کرج)، مریم حقیقت(جهرم)، وحید طلعت(شاهین دژ) و سمیه محمدیان(ناتینگهام انگلیس) از دیگر نامزدهای دریافت این جایزه بودند.