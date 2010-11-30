سه شاعر "جایزه ادبی طهران" ویژه مهر تقدیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با رای هیئت داوران عباسعلی سپاهی یونسی از خراسان با شعر نیمایی"ارسال به هدهد" ، رضا شیبانی از تبریز با چهارپاره "جاده و جنگل" و سپیده مختاری از بندرعباس با غزل "پایی که برنگشت" به عنوان شاعر ماه مهر "طهران" تقدیر شدند.
عباس احمدی(قم)، لیلا تقوی مطلق(کرج)، مریم حقیقت(جهرم)، وحید طلعت(شاهین دژ) و سمیه محمدیان(ناتینگهام انگلیس) از دیگر نامزدهای دریافت این جایزه بودند.
علاقهمندان برای شرکت در جایزه ادبی "طهران" میتوانند آثار خود را حداکثر تا تاریخ 28 هرماه به نشانی تهران، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، خیابان دوازدهم، شماره 3 یا به پست الکترونیک info@tehranmah.ir ارسال کنند.
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