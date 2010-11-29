تساوی پرسپولیس برابر سپاهان در پایان نیمه اول/ شکست شاهین و سایپا

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای فوتبال هفته شانزدهم دهمین دوره لیگ برتر از ساعت 15 امروز تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان به قضاوت محسن قهرمانی و در حضور کمتر از 10 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که در پایان نیمه اول دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

در این دیدار که با استقبال کم تماشاگران مواجه شده بود پرسپولیس در نیمه اول تیم برتر بود و علاوه بر موقعیت هایی که داشت در دقیقه 31 توسط تیاگو فرارا به گل برتری دست پیدا کرد اما سپاهان در دقیقه 41 توسط ابراهیم توره گل تساوی را به ثمر رساند. در سایر دیدارهای هفته شانزدهم و تا پایان نیمه اول نتایج زیر رقم خورده است:

* سایپا البرز صفر - تراکتورسازی تبریز 1

* راه آهن شهرری صفر - پیکان قزوین صفر

* ذوب آهن اصفهان صفر - نفت تهران صفر

* شاهین بوشهر صفر - مس کرمان 1