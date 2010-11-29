محل برگزاری نمایشگاه کتاب هرمزگان باید سریعتر آماده شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد حسن پرآور بعد از ظهر دوشنبه در هفتمین جلسه کار گروه امور اجتماعی هرمزگان با اشاره به اینکه در حال حاضر فضای استان هرمزگان یک فضای قرآنی است، بیان داشت: به علت دغدغه مسئولان هرمزگان برای کار بیشتر در زمینه قرآن در حال حاضر یک فضای قرآنی در هرمزگان به وجود آمده اما انتظارها در زمینه فعالیتهای قرآنی خیلی بیشتر از این است و باید کار بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

وی افزود: یکی از مهمترین دغدغه های ما ایجاد مدیریت واحد در زمینه فعالیتهای قرآنی است تا استعدادهای قرآنی در هرمزگان به صورت راهبردی هدایت شوند و جمعیت بیشتری به سمت فعالیتهای قرآنی بیایند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان تصریح کرد: اهداف پیش بینی شده در منشور توسعه فرهنگ قرآنی بسیار نزدیک به اهداف شورای عالی قرآن است و با تشکیل این شورا در هرمزگان این منشور به طور بهتری در هرمزگان اجرا می شود.

پرآور با اشاره به برگزاری دو نمایشگاه بزرگ کتاب در دی ماه امسال در بندرعباس، عنوان کرد: هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب هرمزگان و همچنین نمایشگاه کتاب یاد یار مهربان در دی ماه امسال در هرمزگان برگزار می شود.

وی با اشاره به آماده نبودن محل برگزاری این دو نمایشگاه گفت: تنها محل دائمی برگزاری نمایشگاههای بزرگ در هرمزگان محل نمایشگاههای سازمان بازرگانی است که به دلیل تعمیرات سیستمهای سرمایشی در حال حاضر آمادگی برگزاری نمایشگاه را ندارد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان با اشاره عقب افتادن زمان برگزاری نمایشگاه یاد یار مهربان، اظهار داشت: این نمایشگاه قرار بود فروردین ماه امسال برگزار شود که به علت مشکلاتی که در سیستمهای سرمایشی نمایشگاه سازمان بازرگانی هرمزگانی وجود داشت زمان برگزاری این نمایشگاه به دی ماه امسال موکول شد و این زمان دیگر قابل تغییر نیست.

پرآور تاکید کرد: محل برگزاری نمایشگاههای سازمان بازرگانی باید هرچه سریعتر آماده برگزاری نمایشگاه کتاب شود.

وی همچنین با اشاره به کمبود کتاب در کتابخانه های مدارس در هرمزگان، بیان داشت: نمایشگاه یاد یار مهربان بهترین فرصت برای دادن کتاب به کتابخانه های مدارس در هرمزگان است و تمامی کتابهایی که به این نمایشگاه وارد می شود در هرمزگان می ماند.

وی ادامه داد: باید کتابهایی با کیفیت بالا و به تعداد زیاد در این دو نمایشگاه کتاب پیش رو عرضه شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان در خصوص تخصیص اعتبارات فرهنگی به دستگاههای مختلف فرهنگی، خاطرنشان کرد: اعتبارات فرهنگی مصوب دور سوم سفر ریاست جمهوری باید برای ایجاد یک جنبش فرهنگی هزینه شود نه اینکه این اعتبارات برای رفع خلاهای مالی دستگاهها هزینه شود.

پرآور تاکید کرد: تخصیص این اعتبارات منوط به تصویب طرحهای فرهنگی ارائه شده است و اجرای این طرحها باید توسط بخش خصوصی انجام گیرد.

وی اضافه کرد: برای کاهش تصدی گری دولت اداره ارشاد باید قراردادهایی را با موسسات غیر انتفاعی و خصوصی که طرحهایی فرهنگی دارند منعقد کند و این اعتبارات را اینگونه هزینه کند تا شاهد یک جنبش فرهنگی در کشور باشیم.