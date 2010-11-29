شاخص بهره مندی روستاها از گاز طبیعی به 40 درصد می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بوکان، حسین داننده بعد از ظهر دوشنبه در نشست مشورتی دهیاران بوکان، با بیان اینکه هم اکنون شاخص بهره مندی روستاها در آذربایجان غربی از نعمت گاز طبیعی 27 درصد است، افزود: در راستای ارتقای این شاخص عملیات گازرسانی به 472 روستا طی سه سال آینده انجام می شود.

وی با اشاره به روند گازرسانی به روستاهای بوکان، اظهار داشت: 18 روستا در سطح این شهرستان به زودی از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شود که بر اساس برنامه زمان بندی شده، سالانه 15 تا 18روستای این شهرستان در دستور کار عملیات گازرسانی قرار دارد.

فرماندار بوکان نیز در این جلسه گفت: برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌ها در مناطق روستایی باید دهیاران در چارچوب اجرای سیاست‌های کلی دولت گام بردارند تا این مناطق نیز در مسیر توسعه قرار گیرند.

حسن عباسی در ادامه تاکید کرد: به دلیل افزایش جمعیت روستایی و مهاجرت معکوس از شهر به روستا، توسعه و افزایش محدوده روستاها باید در اولویت قرار گیرد.