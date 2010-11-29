29 هزار اثر تاریخی به ثبت ملی رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آتوسا مومنی ظهر دوشنبه در آئین افتتاحییه همایش ثبت آثار ملی کشور که در اصفهان برگزار شد، افزود: دفتر ثبت آثار تاریخی با تشکیل 16 کمیته تخصصی در اصفهان، تهران و شیراز از بین 680 پرونده اثر تاریخی 456 اثر را واجد شرایط جهت ثبت ملی دانست.

وی اظهار داشت: در این همایش 26 استان در سراسر کشور شامل استانهای اصفهان، تهران، چهار محال بختیاری، فارس، کرمانشاه، قزوین، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان بلوچستان، مازندران، کردستان، کهکیلویه و بویر احمد، لرستان، مرکزی، همدان، یزد، قم، آذربایجان غربی، سمنان، اردبیل، ایلام و خراسان شمالی حاضر هستند.

مدیر کل دفتر ثبت آثار سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یادآور شد: در طول برگزاری همایش ثبت آثار ملی کمیته‌های ارزیابی که شامل 11 نفر از کارکنان و مدیران میراث فرهنگی در سطح کلان هستند 456 اثر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت که این آثار در نهایت پس از تائید در فهرست آثار ملی ثبت خواهند شد.

مومنی خاطرنشان کرد: از برنامه‌های این همایش برگزاری کارگاه‌های آموزشی با موضوعات حقوقی، پیرامون ثبت آثار ملی و کنوانسیونها و مسائل مربوط به ثبت ملی و جهانی برای مدیران سازمان میراث فرهنگی استانهای کشور است.