به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج سومین دور بررسیهای شورای جامع توسعه فناوری سینمایی و سمعی و بصری در سال 89 با تصویب پنج مورد از زیر مجموعه طرحهای حمایتی اعلام شد.
طبق اعلام سیاستهای امسال معاونت امور سینمایی در بخش حمایت از ساخت فیلمهایی که از فناوریهای روز دنیا استفاده نمایند، با در دست مطالعه قرار گرفتن طرحهای رسیده به دفتر توسعه فناوری سینمایی حمایت از تولید فیلمنامههای سینمایی "سلام بر فرشتگان" و "بگو مگو" که در تولید آنها از جلوههای ویژه رایانهای استفاده خواهد شد به تصویب رسید.
همچنین تهیه لوازم بدلکاری و بازیگری به منظور توسعه تجهیزات هنر بدلکاری و بازیگری و رشد کیفی تولید آثار پرهیجان و با هدف کاهش ضریب خطر و جلوگیری از رخداد حوادث و آسیبهای احتمالی در زمان تولید این گونه آثار تصویب شد.
شورای جامع فناوری توسعه معاونت امور سینمایی در راستای خودکفایی هنر صنعت سینمای ایران و بومی نمودن تولید دستگاههای با فناوری بالا و پیچیده توسط متخصصان کشور، تولید دستگاه زیرنویس فیلم لیزری را تصویب کرد. این شورا در بررسیهای قبلی خود حمایت از توسعه و تجهیز سه استودیوی سینمایی با دستگاه های دیجیتالی سینمایی و سمعی و بصری (film Recorder, Dolby sound, Scaner, DI) به نامهای مرکز خدمات صنایع فیلم ایران بدیع، مرکز خدمات پشتیبانی فنی سینمایی فیلمساز و مرکز خدمات پشتیبانی فنی سینمایی بهمن را به تصویب رسانده بود که در حال حاضر به مرحله اجرا در آمده و عملیاتی شدهاند.
دفتر توسعه فناوری سینمایی و سمعی و بصری محل دبیرخانه دائمی شورای جامع توسعه فناوری معاونت سینمایی است که یکی دیگر از وظایف آن ارائه مجوز تأسیس و فعالیت اینگونه مراکز پشتیبانی فنی سینمایی و سمعی و بصری (استودیوها) است که شامل خدمات لابراتواری فیلم، خدمات تبدیل، تصحیح ، چاپ، صداگذاری و دوبله فیلم ، ساخت تجهیزات، اجاره تجهیزات و دیگر خدمات فنی و پشتیبانی سینمایی و سمعی و بصری در کشور است.
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