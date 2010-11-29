6جایگاه جدید CNG در تبریز افتتاح می شود

محمد اشرف نیا در گفتگو با خبرنگارا مهر با اشاره به وجود 24 جایگاه سی ان جی در تبریز گفت: بهره برداری از دو جایگاه در مرحله آزمایشی بوده و تا هفته آینده به صورت رسمی بهره برداری خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت ایجاد جایگاه های CNG در مجتمع های مسکونی و خدماتی تاکید کرد و گفت: همه سازمان ها و نهادهای انقلابی که در محوطه خود فضا و امکانات لازم را دارند می توانند نسبت به ایجاد این جایگاه ها اقدام کنند.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی بر ایجاد جایگاه در حاشیه شهر تبریز به منظور کاهش بار تقاضا تاکید کرد و گفت: با توجه به آمار خودروهای گاز سوز، 25 جایگاه سی ان جی دیگر برای این شهر نیاز است.

اشرف نیا گفت: 65 هزار دستگاه خودروی گاز سوز از تبریز و 130 هزار دستگاه خودرو از دیگر شهرستان ها از جایگاه های سوخت این شهر تغذیه می کنند.