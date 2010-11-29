پنجمین کنگره شعر عاشورایی آذربایجان شرقی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با یادآوری آثار مثبت چهار کنگره برگزار شده قبلی، گفت: لزوم برگزاری سلسله کنگره های شعر عاشورایی در آذربایجان شرقی، خدمت به اسلام و ترویج مکتب حسینی است.

حجت الاسلام حمید عظیمی خاطر نشان کرد: هرکس به طریقی می تواند در حفظ نهضت حسینی نقشی داشته باشد که در این رابطه برخی به صورت جانی و مالی و برخی دیگر از طریق قلم و قدم به سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) خدمت می کنند.

وی افزود: اسلام از زمان پیدایش تاکنون، اصل شعر را تمجید کرده ولی شعر جاهلیت را مورد نکوهش قرار داده است و از نظر این دین بزرگ، شعرهایی مقبولیت دارند که حکمت آموز و پند دهنده باشند.

مدیرکل تبلیغات آذربایجان شرقی اظهار داشت: عشق، زیبایی و لذت ها امری حسی، عقلی و معنوی است که کسب این لذت ها و زیبایی ها درجات مختلفی دارد.

وی تصریح کرد: انسان هر عملی را که انجام می دهد لذتی در آن نهفته است اما برای رسیدن به لذت های معنوی که برترین لذایذ است، از مرحله لذت حسی و عقلی فراتر رفته و عمق فضایل را درک می کند.

حجت الاسلام عظیمی ابراز امیدواری کرد: پنجمین کنگره شعر عاشورایی آذربایجان شرقی می تواند زمینه ای برای گسترش بیش از پیش فرهنگ عاشورایی در جامعه اسلامی باشد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز نیز در سخنانی قیام امام حسین (ع) را قیامی عنوان کرد که برکات آن تا زمان قیام امام زمان، (عج) باقی می ماند.

آیت الله محسن مجتهد شبستری گفت: قیام امام حسین (ع) در روز عاشورا برای احیای اسلام و حق خواهی بود و به همین خاطر آثار و برکات آن تا زمان قیام امام زمان (عج) پایدار است.

امام جمعه تبریز افزود: نباید عیوب خود را به گردن زمانه بیاندازیم، زیرا که زمانه را انسان ها می سازند و اگر انسان ها اعمال نیک انجام بدهند، زمانه هم نیکو می شود.

وی شعرهای سروده شده در رابطه با امام حسین (ع) را به چهار دسته تقسیم کرد و گفت: دسته ای به امام حسین (ع) اهانت کرده، دسته ای کاملاً بی اساس است، دسته ای هم نمی تواند عظمت واقعی امام حسین(ع) را بیان کند.

و امام جمعه تبریز اضافه کرد: اما دسته چهارم که اکثریت قریب به اتفاق اشعار در این زمره قرار دارند، بهترین و تاثیر گذارترین نمونه شعری در جامعه است.

گفتنی است، 531 اثر ادبی به دبیرخانه این کنگره ارسال شده بود که بعد از بررسی کمیته داوران، شش قطعه شعر، سه قطعه مقاله و یک نثر ادبی به عنوان آثار برتر شناخته شده و در کنگره ارائه شد.

ضمن این که در این کنگره آثار پیشکسوت های عرصۀ شعر عاشورایی، بدون شرکت در مسابقه به عنوان گنجینه آثار حسینی و آثار برتر شناخته شدند.