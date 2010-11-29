آموزش های اولیه در مورد زلزله به مردم بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری ظهر دوشنبه در مانور بزرگ سراسری زلزله و ایمنی مدارس سراسر کشور در دبیرستان دخترانه حضرت زینب (س) ساری گفت: مانور ولایت با همکاری همه دستگاههای مرتبط و حضور دانش آموزان اجرا شد و امیدواریم برای پیشگیری از اثرات زلزله به نقطه مطلوب برسیم.

وی اظهارداشت: در طراحی برای اقتصادی بودن، به یک سری از سازه ها اجازه تخریب می دهیم.

معاون عمرانی استانداری مازندران یادآور شد: باید پدیده زلزله را شناسایی کنیم که چه آثار مخربی دارد و در موقع زلزله و پس از آن چه اموری را باید انجام دهیم.

هاشمی با اشاره به اینکه امروز در دنیا از بحث اهمیت زلزله کاسته شده تصریح کرد: دنیا پیشرفت های زیادی برای مقابله با آثار پس از زلزله داشته و به راهکارهای جدیدی عمل می کند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی هم پیشرفت های خوبی در این زمینه داشته افزود: زلزله امری ناشناخته است و نیاز است با اجرای مانور به آموزش اقشار مختلف جامعه بپردازیم.

معاون عمرانی استانداری مازندران با بیان اینکه در متن دو زلزله عظیم حضور داشته ام، خاطرنشان کرد: مردم باید آموزش ببینند تا در مواقع بروز زلزله، قبل از رسیدن نیروهای امدادی، به خودامدادی بپردازند.

وی با اشاره به اینکه برگزاری مانورهای اینچنینی باید با واقعیت ها منطبق باشد یادآور شد: باید صورت علمی تر با مانور نگاه کرد و از منظر تئوریک هم صحنه هایی را در مانور تداعی کنیم که به واقعیت نزدیک باشد.

هاشمی اظهار داشت: در بحث پیشگیری از اثرات پس از زلزله از دستاوردهای دنیا و یافته های دانشمندان داخلی استفاده کرده و آیین نامه های خوبی تدوین شده است.

وی گفت: آیین نامه زلزله ای که در ایران اجرا می شود، قوی تر از آیین نامه های زلزله سایر کشورها است اما وقتی وارد بحث های اجرایی می شویم، به مشکل برمی خوریم.

هاشمی با بیان اینکه مهندسان طراح، در طراحی سازه ها هیچ مشکلی ندارند خاطرنشان کرد: همه ضوابط در طراحی ها لحاظ می شود اما در اجرا و نحوه استفاده از مصالح به نتایج مطلوب نمی رسیم.

وی افزود: به دلیل اینکه مازندران بر روی گسل زلزله قرار دارد و هر لحظه امکان فعال شدن این گسل وجود دارد، مهندسان و طراحان باید در طراحی ها منظر تئوریک سازه ای را مد نظر قرار داده و روش های اجرایی را با واقعیت منطبق کنند.

معاون عمرانی استانداری مازندران تصریح کرد: سال آینده باید در اجرای مانور زلزله، سناریوی واقعی از نگاه کم کردن آثار زلزله مد نظر قرار گیرد.