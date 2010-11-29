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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۱۰

احمدی نژاد در نشست خبری-1:

حضور کشورهای جدید در مذاکرات 1+5/ اسناد ویکی لیکس فاقد ارزش حقوقی است

حضور کشورهای جدید در مذاکرات 1+5/ اسناد ویکی لیکس فاقد ارزش حقوقی است

رئیس جمهور اسلامی ایران در آغاز نشست خبری با نمایندگان رسانه های جمعی در پاسخ به سئوالی مبنی بر شرط ایران برای حضور ترکیه و برزیل در مذاکرات ایران و 1+5 گفت : فکر می کنیم علاوه بر برزیل و ترکیه کشورهای دیگری نیز در مذاکرات حضور خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران با خبرنگاران داخلی و خارجی عصر دوشنبه آغاز شد و رئیس جمهور در آغاز این نشست تاکید کرد: انحصار در قدرت و ثروت در جهان در حال درهم شکسته شدن است.

وی افزود: جهان به سرعت به سوی برقراری عدالت و تعالی در حال حرکت است.

رئیس جمهور در پاسخ به سئوالی در خصوص دیپلماسی ایران گفت: هیچ کس نمی تواند نقش ایران را در مدیریت جهان نادیده بگیرد. وی گفت: من به غربی ها توصیه می کنم زنبیل های خود را در صف بگذارند. 

احمدی نژاد  در پاسخ به سئوالی مبنی بر شرط ایران برای حضور ترکیه و برزیل در مذاکرات ایران و 1+5 گفت : فکر می کنیم علاوه بر برزیل و ترکیه کشورهای دیگری نیز در مذاکرات حضور خواهند داشت.

رئیس جمهور درپاسخ به سئوال دیگری اسناد ویکی لیکس را شیطنت آمیز و فاقد ارزش حقوقی خواند و تاکید کرد که ما کشورهای منطقه با هم دوستیم و این شیطنت ها مطلقا تاثیری در روابط ما نخواهد داشت .

دکتر احمدی نژاد همچنین انتشار اطلاعات محرمانه فعالیت های هسته ای ایران را در گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی را خلاف قانون خواند .
کد مطلب 1200937

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