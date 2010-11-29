حضور کشورهای جدید در مذاکرات 1+5/ اسناد ویکی لیکس فاقد ارزش حقوقی است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران با خبرنگاران داخلی و خارجی عصر دوشنبه آغاز شد و رئیس جمهور در آغاز این نشست تاکید کرد: انحصار در قدرت و ثروت در جهان در حال درهم شکسته شدن است.

وی افزود: جهان به سرعت به سوی برقراری عدالت و تعالی در حال حرکت است.

رئیس جمهور در پاسخ به سئوالی در خصوص دیپلماسی ایران گفت: هیچ کس نمی تواند نقش ایران را در مدیریت جهان نادیده بگیرد. وی گفت: من به غربی ها توصیه می کنم زنبیل های خود را در صف بگذارند.

احمدی نژاد در پاسخ به سئوالی مبنی بر شرط ایران برای حضور ترکیه و برزیل در مذاکرات ایران و 1+5 گفت : فکر می کنیم علاوه بر برزیل و ترکیه کشورهای دیگری نیز در مذاکرات حضور خواهند داشت.

رئیس جمهور درپاسخ به سئوال دیگری اسناد ویکی لیکس را شیطنت آمیز و فاقد ارزش حقوقی خواند و تاکید کرد که ما کشورهای منطقه با هم دوستیم و این شیطنت ها مطلقا تاثیری در روابط ما نخواهد داشت .

دکتر احمدی نژاد همچنین انتشار اطلاعات محرمانه فعالیت های هسته ای ایران را در گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی را خلاف قانون خواند .