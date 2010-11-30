حجت الاسلام علی دارابی مدیرکل دفتر توسعه و برنامه‌ریزی آموزشهای تخصصی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همایش تخصصی روحانیون مستقر تا پایان هفته در قم ادامه دارد. روحانیون مستقر تاپایان هفته درقالب دو گروه در این همایش شرکت می کنند.

وی افزود: همچنین در استانهای کشور دوره های آموزش تخصصی روحانیون برگزار می شود، اما با توجه به بحث ابلاغ احکام مربوط به برنامه پنجم توسعه و تأکید مقام معظم رهبری بر بحث مبارزه کارشناسانه و عالمانه با جریان بدعتها و خرافات اقدام به برگزاری مجموعه کارگاه های آموزشی برای مداحان و رؤسای تشکلهای دینی در سراسر کشور خواهیم کرد.

دارابی گفت: کارگاه های آموزشی آشنایی با شیوه های مبارزه با خرافات و بدعتها از هفته آینده در سراسر کشور برگزار می شود.

همایش تخصصی روحانیون مستقر از سوی معاونت آموزشی و پژوهشی، سازمان و دفتر دفتر توسعه و برنامه‌ریزی آموزشهای تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی و با پیامی از سوی آیت الله ناصر مکارم شیرازی در مجتمع فرهنگ نور قم آغاز شد.

انتظار می رود این همایش آموزشی بحث سازماندهی آموزشهای مربوط به حوزه تبلیغ، شاخص سازی در امر آموزش تبلیغ حکیمانه دین، آشنایی با ابزارهای نوین در حوزه دین، اقتضائات تبلیغ دین در قالبهای مختلف تأثیر گذار باشد چرا که مقام معظم رهبری تبلیغ را اولین وظیفه روحانیت می دانند، با توجه به مقابله جدی با تهاجم فرهنگی و نگاه هوشمندانه به امر تبلیغ می توان به دستاوردهای مثبتی رسید.