یک دفعه اعلام کردند باید شبی دو اجرا داشته باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته سیروس همتی در حالی که نمایش "ح دوچشم" قرار بود تا 15 آذر در تالار سایه روی صحنه باشد ، پس از سه اجرا مسئولان تئاتر شهر به او اعلام کردند که باید نمایش خود را هر روز در دو نوبت اجرا کند تا بتواند در تاریخ هشتم آذر سقف مقرر شده اجرایش را به پایان برساند.



او با انتقاد از شرایط کنونی تئاتر گفت در حالی مدت اجرای نمایش‌اش به پایان می‌رسد که تازه راه افتاده و جریان اطلاع رسانی و تبلیغات آن رونق گرفته است. این کارگردان با بیان این که به دستور مسئولان نمایشی گروهش مجبور شده است در روز شنبه که روز تعطیلی نمایش‌ها است روی صحنه برود، این اتفاق را یک اتفاق نادر و عجیب دانست که مسئولان اجرای این طرح را برای نخستین بار در اجرای "ح دوچشم" آغاز کرده‌اند.



همتی گفت: از هرکس که برای دیدن اجرا در روز شنبه دعوت کردیم فکر کرد شوخی می‌کنیم. آوردن مخاطب به سالن اجرا در روز شنبه یک شاهکار است. نمایش ما در حالی به پایان می‌رسد که هنوز قراردادی با ما نبسته‌اند. تئاتر با این شرایط در بدترین شرایط ممکن خود قرار گرفته است.



همتی با اشاره به منسوخ شدن قراردادهای تیپ و تعویق در پرداخت دستمزدها گفت: آقای شاه‌آبادی معاون محترم هنری معتقدند که قراردادهای تیپ به روال گذشته سرجایش باقی است در حالی که این روزها با هر کدام از اعضای خانواده تئاتر صحبت می‌کنیم از نداشتن قرارداد و نقض مبلغ قراردادهای تیپ صحبت می‌کنند.



این کارگردان درمورد تمدید اجرای خود تا پایان هفته نیز گفت: مسئولان محترم پس از درخواست این تقاضا من را مثل یک توپ به هم پاس می‌دهند، پس از پی گیری فراوان آقای مسافرآستانه می‌گوید مشکلی ندارد به خانم مقتدی مسئول هماهنگی اجراهای تئاتر شهر مراجعه کن موضوع قابل حل است و خانم مقتدی مرا به آقای مسافرآستانه پاس می‌دهد و تا کنون هیچ چیز حل نشده است.