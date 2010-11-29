به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مومنی شریف در مراسم دیدار با شاعران لبنانی شرکت‌کننده در همایش "باران غدیر" گفت: در حالی‌که درغرب برخی از هنرمندان فریب‌خورده پیدا شده‌اند که هنر خود را فروخته‌اند و به پیامبر و اولیا خدا توهین کرده‌اند، شما هنرمندان لبنانی به عنوان پیروان حضرت مسیح(ع) به رسول خدا(ص) و امامان پس از ایشان خدمت کرده‌اید.

مومنی ضمن اعلام تداوم چنین برنامه‌هایی در حوزه هنری و آشنایی بیشتر مردم ایران با اشعار شعرای عرب، دیدار دوباره این شاعران را آرزومند شد وضمن تشکر ازمحمدرضا زائری، دبیر همایش"باران غدیر" افزود: برگزاری این همایش حدود یکسال به طول انجامید که حاصل تلاش دوستانی و بزرگوارانی مثل مجتبی رحماندوست مدیر دفتر ادبیات بیداری و موسی بیدج مدیر دفتر ادبیات ایران و عرب حوزه هنری است.

در این مراسم جرج شکور شاعر لبنانی ‌گفت: از حوزه هنری، تشکر می‌کنیم که این امکان را برای ما فراهم کرد تا اشعار خود را در ایران بخوانیم. از دیدگاه من دولتهای بزرگ استعماری تنها هدفشان استعمار مردم است و با اینکه ایران سابقه طولانی کشورگشایی داشته، هیچگاه کشوری استعمارگر نبوده بلکه فاتح دلهاست.

پس از شکور، جوزف الهاشم شاعر مجموعه "علویات" با تاکید بر مشترکات فرهنگی ایران و لبنان، حضرت علی (ع) را مبنای ارتباط معنوی شاعران ایرانی و لبنانی دانست و اظهار کرد: حوزه هنری این فرصت را پیش آورد تا بار دیگر شرافت و محبت مردم ایران را ببینیم و ما این خاطرات و گنجی که از این سفر به دست آمد را حفظ خواهیم کرد.

جورج زکی‌الحاج شاعر مسیحی لبنان نیز طی صحبتهای خود، از حوزه هنری درخواست کرد تا با توجه به توانایی‌های این مرکز، زمینه ارتباط گسترده فرهنگی میان دو کشور ایران و لبنان را با برگزاری همایشهایی گسترده‌تر از "باران غدیر" فراهم کند.

این شاعر با اشاره به مشترکات فرهنگی میان ایران و لبنان افزود: مشترکات زیادی بین فرهنگ و تمدن ما وجود دارد. این ارتباط متقابل می‌تواند در ابعاد گسترده‌تر و در زمینه‌های دیگر فرهنگی نیز شکل گیرد تا شاهد ارتباطی موثر و دوسویه باشیم.

در این نشست در کنار مهمانان دیگری چون مجتبی رحماندوست، حسن بنیانیان، شاهین فرهت، محمد مهدی رسولی، پرویز کرمی، حجت الاسلام فخرزاده، محمد حسین حقگو، خسرو آقایاری، عبدالحمید غدیریان، محمود عبداللهی، ترزا الکک استاد لبنانی زبان ادبیات فارسی و جمال بری از شعرای شیعه لبنان ، مدیران حوزه هنری از جمله حبیب ایل بیگی، موسی بیدج، مرتضی گودرزی دیباج، سعید کشن فلاح، مسعود صفوی، فاضل نظری، مجید مصلحی و محمد حمزه زاده و جمع زیاد دیگری از هنرمندان حوزه نیز حضور داشتند.

همایش "باران غدیر" ویژه شعر شعرای مسیحی لبنان با موضوع عید غدیر برگزار شد و در آن شش شاعر مسیحی لبنانی سروده‌های خود را در وصف این رویداد تاریخی و نیز صفات حضرت علی(ع) ارائه کردند.

این برنامه توسط حوزه هنری و به مدت سه روز در تهران و دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد. در مراسم افتتاحیه این همایش، علی معلم دامغانی و یوسفعلی میرشکاک در کنار این شاعران به شعرخوانی پرداختند.