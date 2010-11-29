برگزاری نمایشگاه کشوری تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی در مرند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فائزه دوستدار ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در این نمایشگاه تولیدکنندگان مبلمان داخل کشور حضور داشته و محصولات خود را با تخفیف ارائه خواهند داد، افزود: این نمایشگاه به مدت پنج روز از تاریخ هشتم تا 12 آذر ماه امسال در محل بازار بین‌المللی شهرستان مرند بر پا می شود.

وی با بیان اینکه برگزاری سلسله نمایشگاه‌های تخصصی در شهرستان‌های استان از برنامه‌های اتاق تعاون استان است، اظهار داشت: نخستین نمایشگاه در شهرستان مرند برگزار می‌شود.

دبیر اتاق تعاون آذربایجان‌ شرقی تصریح کرد: قرار است در ماه‌های آینده نیز در سایر شهرستان‌های استان چنین نمایشگاه‌هایی برگزار شود.

دوستدار تاکید کرد: یکی از رسالت‌های اصلی اتاق تعاون حمایت از تولیدات داخلی و زمینه‌سازی برای معرفی و شناساندن ظرفیت‌های واحدهای تولیدی داخلی بوده که یکی از این روش‌ها برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی است.

وی افزود: اتاق تعاون پلی است ارتباطی بین واحدهای تولیدی و بازار مصرف که امیدواریم این رسالت با برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی تحقق یابد.