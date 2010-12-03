دکتر توماس پاگ فیلسوف سیاسی و اخلاق معاصر و مدیر برنامه عدالت جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد رسالت اصلی فلسفه در دنیای معاصر گفت: فلسفه در میان رشتههای چالش برانگیز قرار میگیرد و جزو رشتههای چالش برانگیز است. فلسفه گستره و طیف وسیعی از موضوعات را در بر میگیرد.
وی افزود: فلسفه ذهن و زیبایی شناسی، فلسفه علم و فلسفه سیاسی، اخلاق و فلسفه زبان، منطق و فلسفه مکانیک کوانتم از جمله موضوعات و حوزههای موضوعی فلسفه به شمار میروند.
وی خاطر نشان کرد: متافیزیک و فلسفه زیست شناسی، معرفت شناسی و فلسفه دین و شمار دیگری از حوزههای معرفتی در ذیل فلسفه قرار میگیرند. فلسفه عمیقترین و ژرفترین باورها و فرضهای ما را با سؤال مواجه میسازد.
مؤلف "سیاست مطابق معمول" تأکید کرد: فلسفه به ما کمک میکند که با طرح پرسش از فرضها، امیال و خواستهها، ارزشها و غایات مسیر زندگی خود را انتخاب کنیم. فلسفه به طور بالقوه مهمترین رشته به شمار میرود.
وی افزود: فلسفه به معنای دوستدار خرد است و خرد به معنای فهم و درک چیزهای مهم است. بیشتر مردم و به ویژه کسانی که در قدرت قرار دارند خیلی چیزهای مهم را درک نمیکنند. نکته قابل توجه این است که این عده نمیدانند که فاقد این درک هستند و یا اینکه خود را نیازمند دانستن این درک نمیبینند.
ویراستار دایرة المعارف استنفورد تأکید کرد: این عده باید توجه و اهتمام بیشتری به آرای فیلسوفان و آثار آنها داشته باشند. از سوی دیگر وظیفه فیلسوفان این است که ارتباط خود را با طیفهای گوناگونی از افراد جامعه گسترش دهند.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: به عبارت دیگر حرف آنها باید برای طیفهای گستردهتری از افراد جامعه قابل فهم و درک باشد.
پاگ افزود: اگر تعداد بیشتری از افراد یک جامعه با فلسفه درگیر و آشنا باشند در این صورت علوم انسانی شانس بیشتری برای فائق آمدن بر مشکلاتی چون خشونت، ناعدالتی و قحطی خواهد داشت.
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