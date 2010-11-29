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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۵۲

لرستانی:

لرستان تا رسیدن به زیرساختهای مطلوب مخابراتی فاصله دارد

لرستان تا رسیدن به زیرساختهای مطلوب مخابراتی فاصله دارد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی و منابع انسانی استانداری لرستان با تاکید بر ضرورت توسعه شبکه های ارتباطی و مخابراتی در این استان، گفت: هنوز لرستان تا رسیدن به شاخص مطلوب فاصله دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد جعفر لرستانی ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت مخابرات استان لرستان در سخنانی به نقش ارتباطات در دنیا امروز پرداخت و بیان داشت: نقش ارتباطات در قرن حاضر نقش غیر قابل انکاری در توسعه جوامع است.

وی با اشاره به نقش ارتباطات در همه عرصه ها، بیان داشت: ارتباطات بستری قابل استفاده برای تحقق خواسته های سازمانها در راستای ارائه خدمات به مردم است.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی استانداری لرستان با تاکید بر ضرورت استفاده از این بستر برای رفع محرومیت ها در ابعاد مختلف، یادآور شد: یکی مولفه های مهم در توسعه جوامع جهانی ارتباطات است.

لرستانی ادامه داد: اگر بتوانیم در زمینه زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی پیشرفت داشته باشیم قطعا می توانیم در غافله توسعه هم پای توسعه کشور حرکت کنیم.

وی تصریح کرد: این در حالی است که هر چه قدر در این عرصه دچار تعلل شویم مسیر توسعه را به کندی طی خواهیم کرد.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه با روشهای سنتی نمی توان جامعه را مدیریت کرد، یادآور شد: امروز بستر ارتباطات زمینه ای برای سرعت، کیفیت و دقت در ارائه خدمات است.

لرستانی با اشاره به سیاست های دولت و نظام در راستای توسعه دولت الکترونیک، بیان داشت: راهکار دولت الکترونیک برای رفع بسیاری از چالشهای استان باید پیگیری شود.

وی با تاکید بر تسهیل شرایط خدمات رسانی به مردم، بیان داشت: باید تلاش شود شرایط دسترسی آحاد مردم به خدمات دستگاههای مختلف فراهم شود.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی استانداری لرستان با اشاره به هدفمند کردن یارانه ها، خاطر نشان کرد: یکی از مولفه های مهم که می تواند به این انقلاب اقتصادی کمک کند توسعه بسترهای ارتباطی و مخابراتی است.

لرستانی تصریح کرد: باید تلاش شود مردم با آسایش بهتر و سرعت بیشتر به خدمات مورد نیاز خود دست پیدا کنند.

وی ادامه داد: در صورت توسعه خدمات الکترونیکی بسیاری از هزینه های انجام شده در این بخش کاهش می یابد.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه باید خدمت را به در خانه ها مردم ببریم، بیان داشت: ایجاد دفاتر پیشخوان دولت در این راستای ارائه سریع خدمات به آحاد مردم بوده است.

لرستانی با تاکید بر اینکه در لرستان نیازمند توسعه شبکه های زیرساختی هستیم، بیان داشت: با وجود تلاشهایی که در طول سالهای اخیر در این زمینه صورت گرفته است هنوز تا رسیدن به شاخص مطلوب فاصله داریم.

کد مطلب 1200953

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