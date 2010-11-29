مانور بزرگ زلزله با عنوان ولایت در ارومیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مدیر ستاد بحران شهرداری ارومیه در حاشیه این مانور در گفتگو با خبرنگاران، هدف از اجرای این طرح را ارتقای سطح آمادگی شهروندان به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه و اطمینان از آماده به کار بودن تاسیسات ایمنی و ارتقای تعامل سازمانهای امداد رسان شرکت کننده در عملیات امداد و نجات عنوان کرد.

علی صیادی اظهار داشت: مانور وقوع زلزله با شدت 4.6 در مقیاس ریشتر در شهر ارومیه و پناهگیری و خروج اظطراری ساکنان مجتمع رودکی با قطع انشعابات برق، گاز و آب به منظور پیشگیری از خطرات ثانویه و حفاظت از اموال و جان ساکنان با شرکت نیروهای عملیاتی سازمانهای شرکت کننده در مانور در حال اجرا است.

وی جمعیت هلا ل احمر، بسیج، شرکت برق، آب و فاضلاب، اورژانس، صدا و سیما، معاونت راهور نیروی انتظامی، سازمان آتش نشانی و دفتر مدیریت بحران شهرداری را از جمله سازمانهایی عنوان کرد که دراین مانور همکاری داشتند.

مانور بزرگ زلزله با عنوان ولایت با اعلام وقوع زلزله و بررسی و ارزیابی اولیه توسط فرماندهان عملیات سازمانهای شرکت کننده، شروع عملیات جستجو و نجات توسط تیم های عملیاتی، قطع تمام انشعابات آب و برق، گاز، انجام کمک های اولیه و سرپایی به مصدومان، تحویل مصدومان بد حال به اورژانس و اتمام عملیات جستجو و امداد رسانی اجرا شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری ارومیه هم در ادامه از اجرای مانور زلزله همزمان در چهار خبر داد و بیان داشت: این مانور با حضور 30 نیروی عملیاتی در راستای ارزیابی توانمندی نیروهای عملیاتی شرکت کننده با همکاری آموزش و پرورش انجام شده که بر حسب وظیفه سازمان آتش نشانی حوادث بعد و حین زلزله و آوار برداری و آزاد سازی افراد حبس شده را برعهد دارد.