برخورد یک دستگاه پراید با تریلی 6 کشته برجای گذاشت

سرهنگ حسن فرجی رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر در بستان آباد در تشریح این حادثه گفت: این حادثه ساعت 10 صبح امروز در 25 کیلومتری بستان آباد به طرف قره چمن روی داد.

وی افزود: خودروی پراید از طرف میانه به طرف بستان آباد در حرکت بود که سبقت غیر مجاز و برخورد با تریلر علت این تصادف است.

فرجی افزود: در این حادثه شش نفر در دم کشته شده و یک نفر به بیمارستان انتقال یافت که حال آن وخیم اعلام شده است.

وی جاده قره چمن میانه را به علت قرار گرفتن در منطقه کوهستانی از خطرناکترین جاده های کشور اعلام کرد که در آن پیچ های خطر ناک وجود دارد و از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و با حوصله از این مسیر عبور کنند.

رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی اضافه کرد: با وجود اینکه آزاد راه پیامبر اعظم(ص) برای استفاده ماشینهای سنگین و سبک طراحی شده ولی راننده ها ترجیح می دهند که از این مسیر حرکت کنند و انتظار می رود که مسئولان فکری در این زمینه داشته باشند.

به گفته فرجی، رانندگان ماشین های سنگین سر بالایی و شیب تند و اخذ عوارض را بهانه عدم استفاده از آزاد راه را عنوان کردند که این موارد باید مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد چرا که جاده قدیم میانه به طرف بستان آباد از استانداردهای جاده ای برخوردار نیست وعبور و مرور ماشین های سنگین از این مسیر باعث تصادف در این منطقه می شود.