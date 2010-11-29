اسرائیل مسئول شکست تلاشهای صلح است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میدل ایست آنلاین،" زین العابدین بن علی" ضمن ناخرسندی از بی اعتنایی اسرائیل به قطعنامه های بین المللی و ادامه شهرک سازی، تاکید کرد: اقدامات اسرائیل و تلاشهایش برای زدودن هویت عربی و اسلامی قدس شریف عامل بن بست در مذاکرات سازش و ثبات منطقه است.

وی افزود: موضع تونس همواره بر پایه حمایت از مردم فلسطین و مبارزه مشروع شان برای بازپس گیری حقوق ملی و برپایی دولت مستقل آنها در خاک فلسطین استوار است.

رئیس جمهور تونس از مجامع بین المللی خواست که همه تلاش خود را برای توقف شهرک سازی به عمل آورد. وی از کمیته چهار گانه صلح خاورمیانه نیز خواست که تلاش خود را برای شروع مذاکرات سازش انجام دهد.

وی همچنین از سازمان ملل خواست که اقدامات لازم را برای بازگرداندن حقوق مردم فلسطین به عمل آورد و در راستای کاهش مصائب مردم فلسطین تلاش کند.

رئیس جمهور تونس از حمایت کشورش از همه اقداماتی که در جهت ثبات منطقه صورت می گیرد و حل عادلانه نزاع عربی- اسرائیلی سخن گفت.