450 هزار واحد صنفی در آبان بازرسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای اصناف کشور، براساس آمار عملکرد استانها در بخش بازرسی صنوف و برخورد با تخلفات صنفی، 469 هزار و 768 فقره بازرسی از واحدهای صنفی در آبان ماه سال جاری انجام شد که 38 هزار و 18 فقره منجر به تشکیل پرونده شد که جهت رسیدگی به ادارات تعزیرات حکومتی، سازمان ها و ادارات بازرگانی ارجاع شد.

از مجموع 28 هزار و 397 فقره شکایت دریافت شده توسط واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امورصنفی 73 درصد در بخش کالا و 27 درصد در بخش خدمات است که با ارزیابی کارشناسان 21 هزار و 327 فقره قابل پیگیری تشخیص داده شده که جهت رسیدگی و برخورد قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال شد.

همچنین از مجموع شکایات دریافتی 33 درصد به صورت حضوری، 46 درصد به صورت تلفنی و 21 درصد به صورت کتبی اخذ شده است، ضمن اینکه بیشترین تخلفات در حوزه کالا مربوط به پوشاک، میوه و سبزی، خواربارفروشی ها، برنج، روغن نباتی، شکر، حبوبات، کیف و کفش، شوینده ها، مرغ، گوشت، تن ماهی و در بخش خدمات نیز مربوط به کرایه حمل و نقل و آرایشگاه های زنانه بوده است.

بیشترین عناوین تخلف هم مربوط به عدم درج قیمت، گرانفروشی و عدم صدور صورتحساب است.