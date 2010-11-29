  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۰۴

450 هزار واحد صنفی در آبان بازرسی شدند

واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی سراسر کشور در آبان ماه امسال بیش از 450 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال 88 افزایشی 50 درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای اصناف کشور، براساس آمار عملکرد استانها در بخش بازرسی صنوف و برخورد با تخلفات صنفی، 469 هزار و 768 فقره بازرسی از واحدهای صنفی در آبان ماه سال جاری انجام شد که 38 هزار و 18 فقره منجر به تشکیل پرونده شد که جهت رسیدگی به ادارات تعزیرات حکومتی، سازمان ها و ادارات بازرگانی ارجاع شد.

از مجموع 28 هزار و 397 فقره شکایت دریافت شده توسط واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امورصنفی 73 درصد در بخش کالا و 27 درصد در بخش خدمات است که با ارزیابی کارشناسان 21 هزار و 327 فقره قابل پیگیری تشخیص داده شده که جهت رسیدگی و برخورد قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال شد.

همچنین از مجموع شکایات دریافتی 33 درصد به صورت حضوری، 46 درصد به صورت تلفنی و 21 درصد به صورت کتبی اخذ شده است، ضمن اینکه بیشترین تخلفات در حوزه کالا مربوط به پوشاک، میوه و سبزی، خواربارفروشی ها، برنج، روغن نباتی، شکر، حبوبات، کیف و کفش، شوینده ها، مرغ، گوشت، تن ماهی و در بخش خدمات نیز مربوط به کرایه حمل و نقل و آرایشگاه های زنانه بوده است.

بیشترین عناوین تخلف هم مربوط به عدم درج قیمت، گرانفروشی و عدم صدور صورتحساب است.

کد مطلب 1200966

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها