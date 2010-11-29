کمک خیران ساروی به مراکز درمانی این شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، با خیراندیشی سید محمود سعیدی، خیر ساروی سه دستگاه همودیالیز به ارزش 450 میلیون ریال خریداری و به مرکز آموزشی درمانی فاطمه زهرا (س) ساری اهدا شد.

با اقدام خداپسندانه سید محمد حسینی از دیگر خیران ساروی، یک دستگاه هود شیمی درمانی، پنج دستگاه یخچال، پنج دستگاه تلویزیون رنگی به ارزش بیش از 30 میلیون ریال به بخش آنکولوژی مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا ساری اهدا شد.



یک دستگاه تلویزیون و یک دستگاه DVD نیز از سوی مصطفی مجاهدی به بخش آنکولوژی این مرکز اهدا شد که با کمکهای مردمی و مشارکت خیران شریف استان خدمات درمانی مطلوب تر به مردم ارائه شده و موجبات رضایتمندی بیشتر هم استانیهای عزیز فراهم می شود.