قطع برق ورزشگاه و اعتراض هر دو تیم به داوری!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال راه آهن شهری و پیکان قزوین در حالی مصاف هم رفتند که برق ورزشگاه اکباتان تهران در دقایق ابتدایی بازی آنها قطع بود. تا دقایق میانی نیمه اول برق ورزشگاه قطع بود. نکته جالب توجه اینکه مراسم آغاز بازی به علت قطع برق برگزار نشد و همین مسئله باعث شد بازی 5 دقیقه زودتر آغاز شود.

* الونگ الونگ بازیکن کامرونی و جدید تیم فوتبال پیکان در ترکیب این تیم به میدان رفت. او پیش از آغاز بازی طبق عادت همیشگی کنار زمین نیاش می کرد.

* بازیکنان راه آهن پیش از آغاز بازی در کنار زمین حلقه اتحاد زدند و با سر دادن شعار یا علی وارد زمین مسابقه شدند.

* از بازی تیم های راه آهن شهری و پیکان قزوین استقبال چندانی به عمل نیامده بود و کمتر از 100 تماشاگر برای تماشای این بازی به ورزشگاه اکباتان آمده بودند. تعداد تماشاگران پیکان حتی کمتر از انگشتان یک دست بود!

* در دقایق میانی نیمه اول با تاکید داور چهارم، داور مسابقه دستور به بین رفتن ماساژور تیم راه آهن از کنار زمین داد. ظاهرا او بدون کارت روی نیمکت نشسته بود.

* بازیکنان و مربیان تیم راه آهن اعتقاد داشتند تیم فوتبال پیکان با بازی خشن سعی در کنترل روند مسابقه دارد بارها به داور اعتراض می کردند. این در حالی بود که پیکانی ها هم معتقد بودند راه آهنی ها با سر و صدا و کارهای روانی روی داور سعی در تغییر نظر او به نفع خودشان دارند.

* در دقایق پایانی نیمه اول سرمربی تیم فوتبال پیکان به علیرضا عباسفر توصیه کرد آرام تر بازی کند تا از داور کارت زرد نگیرد اما مهاجم پیکان با بیان اینکه این را به ناظران بگویید که کنار زمین با موبایل خود بازی می کنند از سرمربی خود خواست از شیوه دیگری برای اعتراض استفاده کند.

* بازی سرد و کسل کننده دو تیم راه آهن و پیکان قزوین اعتراض معدود تماشاگران در ورزشگاه را برانگیخته بود. در جایگاه ویژه ورزشگاه علاوه بر محمد حسن انصاریفر، ضیاء عربشاهی و ناصر پورمهدی حضور داشتند.

* اندک تماشاگران تیم فوتبال راه آهن در نیمه دوم با سر دادن شعارهایی به داور اعتراض می کردند.

دیدار تیم های فوتبال راه آهن شهرری و پیکان قزوین در هفته شانزدهم رقابتهای لیگ برتر با تساوی بدون گل دو تیم عصر امروز دوشنبه در ورزشگاه اکباتان تهران برگزار شد.