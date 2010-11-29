افزایش 14 درصدی مبادلات اروپا با ایران در 7 ماه اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در نشست خبری عصر امروز دوشنبه در پاسخ به این پرسش که چرا برخلاف تعاملات نزدیک ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر اعم از آذربایجان، تاجیکستان و همچنین الجزایر و لبنان استکبار جهانی اظهار می دارد ایران منزوی شده است، گفت: در ادبیات سلطه مفاهیم واژه ها در فرهنگ لغات متفاوت است یعنی اینکه وقتی می گویند ایران منزوی شده است یعنی ایران جهانی شده است.

وی ادام داد : وقتی می گویند از نظر اقتصادی ایران در بحران است یعنی اینکه از نظر اقتصادی در حال رشد است. وقتی می گویند در ایران حکومت دیکتاتوری است یعنی اینکه در ایران حکومت آزاد و دموکراسی است.

رئیس جمهور اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای غربی و آمریکا شخصیت انسانها را له می کنند و هویت انسانی و کرامت انسانی را به نام دفاع از حقوق بشر به سخره می گیرند در حالیکه هیچکس نمی تواند نقش ایران را در مدیریت جهانی انکار کند و آنها هم اگر زرنگ هستند باید زنبیل ها را برداشته و در صف قرار بگیرند.

احمدی نژاد افزود: به عنوان نمونه می توان گفت که در 7 ماهه اخیر مبادلات کشورهای اروپایی با ایران 14 درصد افزایش یافته است.

وی در مورد گزارش اخیر آژانس اظهار داشت: گزارش اخیر نسبت به گزارشهای قبلی کمی بهتر شده است، اما همچنان آژانس انرژی هسته ای تحت فشار سیاسی قرار دارد و باید آژانس خود را از فشارهای سیاسی و غیر قانونی دولتها بیرون بیاورد. البته در گزارش اخیر اشکالاتی نیز وجود دارد که می توان به انتشار غیر قانونی اسناد محرمانه هسته ای ایران اشاره کرد هر چند که ایران چیزی برای پنهان کردن ندارد ولی انتشار این اخبار بر اساس قوانین بین المللی غیر قانونی است.

ادامه دارد.