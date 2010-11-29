تفاهمنامه همکاریهای فرهنگی میان ایران و روسیه امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم امضای این تفاهم‌نامه بعد از ظهر امروز (دوشنبه 8 آذر) با حضور وزرای فرهنگ ایران و روسیه و در محل ساختمان اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بهارستان برگزار شد.

سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ابتدای این جلسه گفت: خوشبختانه روابط ایران و روسیه در جوانب مختلف بسیار خوب و گرم است. در زمینه مسائل فرهنگی نیز اقداماتی در دست اجراست که امیدواریم این سفر منشایی برای گسترده تر شدن این اقدامات شود. دولت فعلی جمهوری اسلامی هم در روابط داخلی و هم در روابط خارجی رویکردی فرهنگی دارد.

وی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی ایران در کشورهای خارجی از جمله هفته‌های فرهنگی، ادامه داد: در ماههای اخیر هفته‌های فرهنگی ایران در قطر و اوکراین برگزار شد. در این هفته‌ها برنامه‌های پرباری از قبیل نمایش فیلم و تئاتر و اجرای موسیقی داریم که با استقبال مردم کشورهای مختلف روبرو می‌شود. در حال حاضر به دلیل مقدم شمردن کشورهای منطقه در برقراری ارتباط فرهنگی، ارتباطات فرهنگی سازنده‌ای با جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان و ترکیه داریم.

حسینی: مردم ایران با ادبیات و تئاتر روسیه آشنا هستند

حسینی سفر وزیر فرهنگ روسیه به ایران را حاکی از عزم راسخ روسیه و ایران برای برقراری روابط فرهنگی دانست و گفت: تفاهم نامه ای که امروز امضا خواهد شد، آغازی بر دوره جدید تعاملات فرهنگی ایران و روسیه خواهد بود. سفیر روسیه در ایران فرد بسیار قهار و کوشا است همانگونه که سفیر و رایزن ما در روسیه تلاش های بسیاری برای گسترش همکاری ها می‌کنند.

وی خطاب به وزیر فرهنگ روسیه گفت: در این برنامه از شما و هنرمندان کشور روسیه برای شرکت در جشنواره‌های فیلم، تئاتر و موسیقی فجر و همچنین جشنواره های هنرهای تجسمی دعوت می کنیم و متقابلاً اعلام آمادگی می‌کنیم که هنرمندان ما نیز آماده شرکت و حضور فعال در برنامه های فرهنگی روسیه هستند.

حسینی افزود: مردم ایران تا حدودی با فرهنگ و ادبیات روسیه آشنا هستند. رمان‌ها و کتابهای ادبی روسیه در ایران ترجمه شده و مخاطبان ایرانی با تئاتر روسی آشنا هستند. ما دانشجویان زیادی داریم که در حال تحصیل در روسیه هستند و عده ای هم که پس پایان تحصیلات به ایران بازگشته اند، با فرهنگ و مردم روسیه به خوبی آشنا هستند. با توجه به اینکه روسای موزه های آرمیتاژ و هنر در این سفر شما را همراهی می کنند، علاقه مندیم تا از تجربیات شما در عرصه موزه‌داری استفاده کنیم.

وزیر ارشاد با اشاره به موفقیت های سینمای ایران در سطح بین المللی گفت: ما تابع هالیوود نیستیم و شیوه خاص خودمان را با تکیه بر فرهنگ بومی و اعتقادات خود داریم. مفاهیم فیلم های ایرانی به تحکیم خانواده و روابط انسانی منجر می‌شود و به همین دلیل آمادگی خود را برای برپایی هفته فیلم ایران در مسکو اعلام می کنیم.

آودیف: موزه‌های روسیه به شدت مایل به نگهداری از اشیا و کتابهای ارزشمند ایرانی هستند

در ادامه این برنامه الکساندر آودیف وزیر فرهنگ روسیه ضمن ابراز خشنودی از حضور در ایران گفت: فرهنگ ایران در روسیه مطرح است و محبوبیت خاصی در میان پژوهشگران روسی دارد. یک مکتب ایران شناسی وسیع در حال حاضر در روسیه فعالیت دارد و در همه زمینه های فرهنگ غنی ایران مشغول تحقیق و بررسی است. موزه ها و کتابخانه های روسی به شدت تمایل به نگهداری از اشیا و کتابهای ارزشمند ایرانی هستند.

وی افزود: مفاخر فرهنگی ایران مانند خیام و سعدی در مدارس روسیه به دانش آموزان معرفی می‌شوند. با توجه به این مسائل به نظرم دو طرف نیازمند توسعه روابط فرهنگی هستند. با کمال احترام و تمایل زیاد پیشنهاد آقای حسینی جهت افزایش تبادلات فرهنگی را می پذیرم. در شرایط امروز که دنیا به سمت جهانی شدن پیش می رود، تجربیات شما در عرصه های فرهنگی برای ما بسیار راهگشا خواهد بود و به نظرم مقامات هر دو کشور باید در حفاظت از هویت فرهنگی خود به یکدیگر یاری برسانند.

آودیف با اشاره به بخشی از سخنان حسینی درباره خشونت و تروریسم گفت: اخیراً در دیداری که با اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس روسیه داشتم، ایشان بر افزایش نشست‌های مشترک اسلام و مسیحیت ارتدوکس تاکید کرد. درباره موضوع سینما نیز در دو سال گذشته سینماگران ایرانی در فستیوال فیلم مسکو حضور فعالی داشتند اما امسال در جشنواره حاضر نبودند که امیدواریم در بهار سال آینده که این فستیوال دوباره برپا می‌شود، حضور دوباره سینماگران ایرانی را در این رویداد فرهنگی شاهد باشیم.

وزیر فرهنگ روسیه با اشاره به دانشجویان ایرانی که در روسیه مشغول به تحصیل هستند، گفت:‌ آمادگی داریم دانشجویان ایرانی بیشتری را برای تحصیل در دانشگاه های روسیه پذیرش کنیم.

وی در قسمت دیگری از سخنانش با اشاره به سخنان حسینی در محکوم کردن افراطیگری گفت: ما نیز با افراطیگری مخالف هستیم. در قرن حاضر شاهد تخریب مظاهر بشری توسط طالبان بودیم که این حرکت یک ضایعه بزرگ بود. ما ترورسیم را تهدید جدی برای فرهنگ می دانیم.

در پایان این برنامه تفاهم نامه همکاری فرهنگی میان دو کشور توسط دو وزیر امضا شد.