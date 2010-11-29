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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۰۸

همزمان با سفر رئیس جمهور؛

9 پروژه دانشگاهی پیام نور در مازندران اجرایی می شود

9 پروژه دانشگاهی پیام نور در مازندران اجرایی می شود

ساری - خبرگزاری مهر: 9 پروژه فرهنگی دانشگاهی پیام نور، همزمان با سفر رئیس جمهوری به مازندران با حضور اعضای هیئت دولت اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نو کله بست ساعت 10 صبح سه شنبه با حضور رئیس سازمان تربیت بدنی آغاز می شود.

همچنین قرار است با حضور وزیر کشور، عملیات اجرایی ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز ساری آغاز و احداث ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور نکاء با حضور وزیر صنایع و معادن آغاز شود.
 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با حضور در قائم شهر، ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور قائم شهر را آغاز و عملیات اجرایی ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور جویبار با حضور وزیر جهاد کشاورزی آغاز خواهد شد.
 
عملیات اجرایی سالن همایش و آمفی تئاتر دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر، سالن ورشی دانشگاه پیام نور رامسر، ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور پل سفید و سالن ورزشی دانشگاه پیام نور آمل به ترتیب با حضور وزرای نفت، امور خارجه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر راه و ترابری آغاز خواهد شد.
 
هیئت دولت در هشتادمین سفر استانی، سه شنبه و چهارشنبه نهم و دهم آذر ماه میهمان مردم مازندران هستند. 
 
کد مطلب 1200977

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