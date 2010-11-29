9 تانکر حمل سوخت در مرز ایران و عراق آتش گرفت/ 4 کشته و زخمی

به گزارش خبرنگار مهر در پیرانشهر، اروج مجاهدی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این حادثه به علت سهل انگاری یکی از رانندگان عراقی روی داد که در آن مواد سوختی ریخته شده بر روی زمین بر اثر جرقه حاصل از باطری یکی از کامیون ها آتش گرفت.

وی ادامه داد: عدم حضور رانندگان عراقی در محل برای انتقال سریع کامیونها و جلوگیری از گسترش آتش از یک سو و عدم رعایت فاصله طولی استاندارد در محل توقف این کامیونها موجب گسترش آتش و افزایش خسارت شد.

چهار راننده عراقی کشته و زخمی شدند

فرماندار پیرانشهر با بیان اینکه در این آتش سوزی سه نفر از رانندگان عراقی جان خود را از دست داده اند و یک نفر هم زخمی شده، بیان داشت: در این حادثه 100 هزار لیتر سوخت به ارزش 150 میلیون ریال از بین رفته و به دو هزار متر مربع از آسفالت محوطه پایانه مرزی تمرچین 40 میلیون ریال خسارت وارد شده است.

این آتش سوزی پس از تلاش دو ساعته آتش نشانان شهرهای پیرانشهر، گردکشانه، نقده و پادگان پیرانشهر و اعضای ستاد حوادث غیرمترقبه پیرانشهر اطفا شد.