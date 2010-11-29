به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شریفی در مورد شعارهای هواداران پرسپولیس که علیه فدراسیون و داور مسابقه مطرح شد ضمن بیان مطلب فوق افزود: بعد از اینکه گزارش ناظر و داور در خصوص اتفاقات این بازی دریافت کردیم در مورد هواداران پرسپولیس و شعارهایی که آنها علیه فدراسیون و داور مسابقه مطرح کردند تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: آقایان می گویند آزادی بیان. این هم آزادی بیان! اما آزادی بیان تا هنگامی آزادی بیان است که به اهانت توهین و تحقیر همراه نشود.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: ما برای اصلاح فرهنگ تماشاگران نه کاری کردیم و نه بلدیم کاری بکنیم. این مسئله نیاز به دانش، صبوری، رفاقت و انتقال اندیشه درست دارد. این مسئله یک پروسه زمان بر است و باید راهکاری برای آن در نظر بگیریم.

شریفی در پایان گفت: ما در خصوص دایی رای ندادیم و این دستور موقت است که با اتمام دوره اش دایی اجازه پیدا کرد مصاحبه کند البته چون این محرومیت برای سرمربی یکی از تیم های بزرگ کشور بود تا این اندازه به آن پرداخته شده بود در صورتی که فصل گذشته کمالوند هم چنین محرومیتی داشت اما این گونه به آن پرداخته نشد ضمن اینکه ما به حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس اعلام کردیم اگر این مسئله پیدا کند سرمربی این تیم با محرومیت بیشتری مواجه می شود.