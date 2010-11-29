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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۵۸

مانور زمین لرزه در کرمان اجرا شد

مانور زمین لرزه در کرمان اجرا شد

کرمان - خبرگزاری مهر: پس از وقوع زمین لرزه های پی در پی در مناطق مختلف کرمان مانور زمین لرزه در مدارس سراسر استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، پس از وقوع زمین لرزه های متولی در مناطق مختلف کرمان به خصوص در منطقه فاریاب و همچنین زمین لرزه های گسل زرند مانور زمین لرزه ظهر دوشنبه در کرمان برگزار شد.

این مانور با حضور دانش آموزان مدارس سراسر استان و مسئولان در شهرستانهای مختلف انجام شد.

این مانور با شعار آمادگی، یادگیری و آرامش انجام شد و دانش آموزان با نکات ضروری در زمان بروز زمین لرزه و همچنین مکان یابی نقاط امن آشنا شدند.

استان کرمان طی ماه گذشته بارها بر اثر وقوع زمین لرزه به لرزه در آمده است و طبق نظر کارشناسان برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از زمین لرزها مقاوم سازی و بالا بردن سطح آگاهی های عمومی مهمترین عامل است.

کد مطلب 1200981

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