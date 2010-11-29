مانور زمین لرزه در کرمان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، پس از وقوع زمین لرزه های متولی در مناطق مختلف کرمان به خصوص در منطقه فاریاب و همچنین زمین لرزه های گسل زرند مانور زمین لرزه ظهر دوشنبه در کرمان برگزار شد.

این مانور با حضور دانش آموزان مدارس سراسر استان و مسئولان در شهرستانهای مختلف انجام شد.

این مانور با شعار آمادگی، یادگیری و آرامش انجام شد و دانش آموزان با نکات ضروری در زمان بروز زمین لرزه و همچنین مکان یابی نقاط امن آشنا شدند.

استان کرمان طی ماه گذشته بارها بر اثر وقوع زمین لرزه به لرزه در آمده است و طبق نظر کارشناسان برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از زمین لرزها مقاوم سازی و بالا بردن سطح آگاهی های عمومی مهمترین عامل است.