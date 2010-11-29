دور جدید تغییرات مدیریتی در شرکت مخابرات استانها آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، صابر فیضی ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت مخابرات استان لرستان در سخنانی با اشاره به تغییرات مدیریتی در شرکتهای مخابرات، اظهار داشت: جابجایی های صورت گرفته به معنی عدم رضایت از عملکرد مدیران شرکت های مخابرات نیست.

وی ادامه داد: از ابتدای دولت نهم تاکنون خوشبختانه در سطح شرکت های استانی مخابرات در زمینه های مختلف فعالیت های درخشانی صورت گرفته است که بخشی از آن مرهون عملکرد مدیران استانی است.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به سیاست های جدید شرکت در این زمینه، عنوان کرد: به جایگاهی رسیده ایم که بتوانیم سرویس های جدید را اضافه کنیم.

فیضی با اشاره به شعار دولت دهم در زمینه توسعه دولت الکترونیک، یادآور شد: شرکت مخابرات آمادگی دارد که به تمام سازمانها سرویس لازم برای توسعه خدمات الکترونیک را ارائه دهد.

وی بیان داشت: پیش از این هر سازمانی برای خودش امکانات را از مخابرات خریداری و خود اقدام به سرویس دهی می کرد ولی ما آمادگی داریم که به طور کامل سرویس مورد نظر را به دستگاهها بدهیم.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران یادآور شد: با توجه به اینکه ارائه سرویس در تخصص سازمانها نیست خدمات در این زمینه به کندی صورت می گیرد که شرکت مخابرات ایران آمادگی رفع این مشکل را دارد.

فیضی با تاکید بر آمادگی این شرکت برای ارائه سرویس به صورت متمرکز، خطاب به مسئولان لرستانی گفت: شرکت مخابرات این آمادگی را دارد که بدون هزینه اولیه با ایجاد شبکه های همه سازمانها به صورت یکپارچه دولت الکترونیک را در همه دستگاهها و استان اجرا کند.

وی همچنین به روند خصوصی سازی شرکت مخابرات اشاره کرد و بیان داشت: وضعیت فعلی این شرکت به گونه ای است که طبق قانون تجارت اداره می شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ادامه داد: از سوی دیگر چون این شرکت از جمله شرکت های سهامی عام محسوب می شود قوانین مربوط به بورس نیز بر این شرکت حاکم است.

فیضی با اشاره به مباحث مربوط به جذب و تعدیل نیرو در این شرکت، بیان داشت: بر اساس آئین نامه جدید که باید به تایید وزارت کار برسد شرایط جدیدی برای جذب و تعدیل نیرو در شرکت مخابرات ایران آغاز خواهد شد.

وی با تاکید بر برنامه های این شرکت برای استفاده از نیروهای توانمند و متخصص، بیان داشت: اگر نتوانیم از نیروهای خود در شرکت استفاده کنیم این نیروها در جاهای دیگر مشغول به کار خواهند شد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به جذب برخی نیروهای شرکت مخابرات در اپراتور ایرانسل، بیان داشت: حمایت از نیروهای متخصص از اصولی است که مورد توجه مسئولان شرکت مخابرات قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه در صورت عدم حمایت از متخصصان این افراد منطقه و شرکت را ترک می کنند، یادآور شد: این در حالی است که اپراتورهای کشورهای همسایه از جمله امارات، عراق، افغانستان و ... برای نیروهای متخصص ما ماهانه 10 هزار دلار حقوق می دهند.

فیضی تصریح کرد: باید در مقابل چالشهای اینچنینی در حوزه منابع انسانی پشتیبانی خود را از نیروهای متخصص و توانمند افزایش دهیم.