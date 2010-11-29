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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۱

وزیر علوم با اساتید دانشگاه مازندران نشست دارد

وزیر علوم با اساتید دانشگاه مازندران نشست دارد

ساری - خبرگزاری مهر: همزمان با سفر سوم دولت به مازندران، نشست صمیمی وزیر علوم با کارکنان و اساتید دانشگاه‌های مازندران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سفر هیئت دولت به استان مازندران که با رویکرد فرهنگی صورت می گیرد کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به همراه معاونین و مدیران ستادی وزارت علوم طی نشست‌های جداگانه‌ای با اساتید و کارکنان دانشگاه های مازندران دیدار و به گفتگو می‌نشینند.

این نشست‌ها روز سه‌شنبه نهم آذر ماه در دو نوبت از ساعت 13 با اساتید دانشگاه‌ها و در ساعت 15 با کارکنان به میزبانی دانشگاه مازندران به عنوان دانشگاه منتخب استان صورت می‌پذیرد.
 
هیئت دولت در هشتادمین سفراستانی خود، سه شنبه و چهارشنبه میزبان مردم مازندران است.
 
کد مطلب 1200984

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