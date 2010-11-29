وزیر علوم با اساتید دانشگاه مازندران نشست دارد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سفر هیئت دولت به استان مازندران که با رویکرد فرهنگی صورت می گیرد کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به همراه معاونین و مدیران ستادی وزارت علوم طی نشستهای جداگانهای با اساتید و کارکنان دانشگاه های مازندران دیدار و به گفتگو مینشینند.
این نشستها روز سهشنبه نهم آذر ماه در دو نوبت از ساعت 13 با اساتید دانشگاهها و در ساعت 15 با کارکنان به میزبانی دانشگاه مازندران به عنوان دانشگاه منتخب استان صورت میپذیرد.
هیئت دولت در هشتادمین سفراستانی خود، سه شنبه و چهارشنبه میزبان مردم مازندران است.
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