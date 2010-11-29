پیام تبریک استاندار گیلان به مدال آوران ورزشکار گیلانی گوانجو

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، روح الله قهرمانی چابک دراین پیام تبریک اظهارداشت: در روزگار کنونی فرزندان پرتلاش این مرز و بوم همواره در دستیابی به قلل دست نایافتنی عزت و افتخار در عرصه های مختلف، گوی سبقت را از دیگراقوام شریف ایرانی ربوده اند.

وی عنوان کرد: این بار نیز فرزندان گیل در بازیهای آسیایی چین، چنان درخشش خیره کننده ای از خود به نمایش گذاشته اند که دل رهبر معظم انقلاب، ریاست جمهوری و یکایک ایرانیان را در چهار سوی دنیا شاد کرده است.

وی درادامه این موفقیت بزرگ را به مدال آوران گیلانی ازقبیل فردین معصومی، جاسم ویشکاهی، اصغر ابراهیمی، اصغر کاردوست و سارا خوش جمال فکری، حمیرا برزگر، نسیم بن یعقوب، مربیان و اعضای گیلانی حاضر در کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران، جامعه ورزشی گیلان و ملت شریف ایران و گیلان تبریک گفت.