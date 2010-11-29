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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۱۷

سامانه تیر اندازی فاتح 12 در سیرجان به بهره برداری رسید

سامانه تیر اندازی فاتح 12 در سیرجان به بهره برداری رسید

کرمان - خبرگزاری مهر: فرمانده قرارگاه نیروی دریایی سیرجان گفت: سامانه رایانه ای فاتح 12 در قرارگاه نیروی دریایی سیرجان به بهره برداری رسید.

ناخدا یکم هادی بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: همزمان با بزرگداشت نیروی دریایی بهره برداری از سامانه رایانه ای تیراندازی در قرار گاه نیروی دریایی سیرجان آغاز شد.

وی تصریح کرد: این سامانه در سالن تیراندازی این قرارگاه نصب شده است و تیراندازان می توانند با استفاده از سیستم کامپیوتری و با دقت بالا به تمرین بپردازند.

ناخدا یکم بیات اضافه کرد: این سامانه با همت متخصصان داخلی ساخته شده و کاملا بومی است.

فرمانده قرارگاه نیروی دریایی سیرجان گفت: برای ساخت و احداث این سامانه 800 میلیون ریال هزینه شده است که در نهایت منجر به صرفه جویی در مهمات خواهد شد.

کد مطلب 1200991

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