سامانه تیر اندازی فاتح 12 در سیرجان به بهره برداری رسید

ناخدا یکم هادی بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: همزمان با بزرگداشت نیروی دریایی بهره برداری از سامانه رایانه ای تیراندازی در قرار گاه نیروی دریایی سیرجان آغاز شد.

وی تصریح کرد: این سامانه در سالن تیراندازی این قرارگاه نصب شده است و تیراندازان می توانند با استفاده از سیستم کامپیوتری و با دقت بالا به تمرین بپردازند.

ناخدا یکم بیات اضافه کرد: این سامانه با همت متخصصان داخلی ساخته شده و کاملا بومی است.

فرمانده قرارگاه نیروی دریایی سیرجان گفت: برای ساخت و احداث این سامانه 800 میلیون ریال هزینه شده است که در نهایت منجر به صرفه جویی در مهمات خواهد شد.