  1. استانها
  2. گلستان
۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۹

ایران بالاترین نرخ تلفات رانندگی جهان را دارد

ایران بالاترین نرخ تلفات رانندگی جهان را دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور گفت: ایران بالاترین نرخ تلفات رانندگی جهان را داراست.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ اسکندر مومنی عصر دوشنبه در مراسم افتتاح ساختمان راهنمایی و رانندگی گلستان افزود: حدود یک میلیون و 300 هزار نفر در دنیا بر اثر حوادث رانندگی کشته می شوند که سهم ایران از این آمار، 23 هزار نفر است.

وی اظهار داشت: به ازای هر وسیله نقلیه 11 نفر و به ازای هر 100 هزار نفر 31 نفر در تصادفات کشته می شوند.
 
مومنی خاطرنشان کرد: این آماردرحالیست که شمار کشته شدگان در تصادفات در جهان نصف این رقم است.
 
رئیس پلیس راهور بیان داشت: در 10 سال گذشته تعداد خودروهای کشور سه میلیون بوده است که این رقم اکنون به 12 میلیون خودرو رسیده است.
 
سردار مومنی عنوان کرد: از ابتدای شروع دولت نهم با توجه به دوبرابر شدن تعداد خودروها، شمار تلفات رانندگی به 23 هزار نفر رسیده است.
 
وی گفت: در آمار مرگ و میر و ترافیک جزو کشورهای ردیف اول دنیا هستیم.
 
فرمانده پلیس راهور کشور افزود: به ازای هر هزار نفر در کشور 150 دستگاه خودرو تردد می کند درحالیکه در کشورهای همتراز به ازای هر 1500 نفر 400 خودرو وجود دارد.
کد مطلب 1200993

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها