ایران بالاترین نرخ تلفات رانندگی جهان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ اسکندر مومنی عصر دوشنبه در مراسم افتتاح ساختمان راهنمایی و رانندگی گلستان افزود: حدود یک میلیون و 300 هزار نفر در دنیا بر اثر حوادث رانندگی کشته می شوند که سهم ایران از این آمار، 23 هزار نفر است.

وی اظهار داشت: به ازای هر وسیله نقلیه 11 نفر و به ازای هر 100 هزار نفر 31 نفر در تصادفات کشته می شوند.

مومنی خاطرنشان کرد: این آماردرحالیست که شمار کشته شدگان در تصادفات در جهان نصف این رقم است.

رئیس پلیس راهور بیان داشت: در 10 سال گذشته تعداد خودروهای کشور سه میلیون بوده است که این رقم اکنون به 12 میلیون خودرو رسیده است.

سردار مومنی عنوان کرد: از ابتدای شروع دولت نهم با توجه به دوبرابر شدن تعداد خودروها، شمار تلفات رانندگی به 23 هزار نفر رسیده است.

وی گفت: در آمار مرگ و میر و ترافیک جزو کشورهای ردیف اول دنیا هستیم.

فرمانده پلیس راهور کشور افزود: به ازای هر هزار نفر در کشور 150 دستگاه خودرو تردد می کند درحالیکه در کشورهای همتراز به ازای هر 1500 نفر 400 خودرو وجود دارد.