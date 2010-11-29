نشست مشترک فرمانداران پیرانشهر و چومان عراق برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در پیرانشهر، اروج مجاهدی فرماندار پیرانشهر عصر دوشنبه در جریان این دیدار که در سالن اجتماعات فرمانداری چومان عراق برگزار شد، هدف از این نشستها را تحکیم روابط دوستانه و بررسی مشکلات ترانزیت و تردد مسافر از مرزهای تمرچین ایران و حاج عمران عراق عنوان کرد.

اروج مجاهدی خواستار تداوم فعالیت شبانه گمرک تمرچین - حاج عمران، تردد و حمل و نقل بی وقفه کالا و تسهیل در امور صادرات و واردات شد.

عبدالواحد گووانی فرماندار چومان عراق نیز در این جلسه بخشی از موفقیت های کردستان عراق را مرهون حمایت های ایران دانست و آمادگی خود را برای گسترش روابط تجاری اعلام کرد .

آذربایجان غربی بیش از 300 کیلومتر با کشور عراق مرز مشترک دارد.