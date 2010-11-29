ایران در کربلا زورخانه احداث می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان تربیت بدنی در دیدار با جاسم محمد جعفر وزیر جوانان و ورزش عراق که به منظور شرکت در اجلاس وزرای جوانان اکو به تهران سفر کرده است بر توسعه همکاری های ورزشی تاکید کرد و گفت: کشور ایران و عراق جوانان زیادی دارد که با اتحاد و انسجام میان آنها آینده درخشانی در انتظار شان است.

علی سعیدلو افزود: جوانان عراقی باید تلاش کنند تا در رشته های ورزشی پیشرفت کرده و به مقام های منطقه ای و جهانی دست یابند. ایران نیز در این زمینه از هیچ کمکی به آنها دریغ نخواهد کرد.

معاون رییس جمهور با بیان اینکه تعامل و نزدیکی در میان جوانان به ویژه در حوزه ورزش زمینه همکاری های گسترده ای را به وجود آورده است، خاطر نشان کرد: امضای تفاهنامه یک حرکت صوری است و ما باید از همین امروز اقدامات مشترک ورزشی را شروع کنیم. در این زمینه ما آمادگی کامل خود را برای اعزام مربی، برگزاری دوره های آموزشی و مسابقه اعلام می کنیم.

رئیس سازمان تربیت بدنی همچنین از ساخت زورخانه ای در کربلا توسط ایران خبر داد.

کسب مدال چهارمی ایران افتخاری برای جهان اسلام بود

در ادامه این دیدار وزیر جوانان و ورزش عراق ضمن تبریک به کاروان ورزشی ایران در بازی های آسیایی گوانگجو گفت: ایران توانست در این دوره از بازی های آسیایی با کسب مدال های طلا، نقره و برنز افتخاری برای همه کشورهای اسلامی به ویژه عراق باشد.

جاسم محمد جعفر با اشاره به پیشنیه تمدنی و فرهنگی ایران افزود: تاثیر جمهوری اسلامی ایران در تشکیل حکومت اسلامی در عراق بر همه واضح و مبرهن است و ما از امضای تفاهنامه با سازمان ورزش ایران استقبال می کنیم.

به گفته وی در زمان آقای علی آبادی بارها برای امضای تفاهمنامه مذاکره شد اما به دلایلی این امر به ثمر نرسید و امروز خوشحالیم که مقدمات امضای آن برای ما فراهم شده است.

بانوان ایرانی الگویی برای زنان عراقی هستند

وزیر جوانان و ورزش عراق ضمن دعوت از رییس سازمان تربیت بدنی برای زیارت از عتبات عالیات اظهار داشت: بانوان ایرانی با حفظ حجاب خود توانستند در بازی های آسیایی گوانگجو خوش بدرخشند و این امر برای ما به عنوان یکی از کشورهای اسلامی مایه افتخار است.

وی درپایان افزود: در این زمینه خواستار برگزاری بازی های دوستانه در رشته های ورزشی مختلف میان بانوان هستیم تا بانوان ایرانی الگویی برای زنان عراقی باشند.