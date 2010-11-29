به گزارش خبرگزاری مهر ، نمایندگان مجلس روز دوشنبه در جلسه عصر در ماده 189 مقرر کردند، به منظور حسن اجرای قانون برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب سیاست های کلی برنامه، دستگاه های اجرایی مکلفند تا پایان شهریور ماه هر سال گزارشی از عملکرد هر یک از موارد ذی ربط سال قبل را به معاونت نظارت تسلیم کند.

براساس این مصوبه معاونت موظف است گزارش عملکرد مذکور را همراه با نظرات خود و بررسی مواد برنامه و شاخص ها و متغیرهای مربوطه به رئیس جمهور ارائه نماید.



به موجب این ماده رئیس جمهور مکلف است گزارش مذکور را همزمان با لایحه بودجه سالیانه تا 15 آذرماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه و خلاصه آن در جلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند.



ماده 189 از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه با 152رای موافق، 20 رای منفی و 10 رای ممتنع تصویب شد .

