نمایشگاه اختصاصی ایران در بلاروس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد عصر دوشنبه در جلسه ستاد برگزاری این نمایشگاه بین المللی افزود: این نمایشگاه با مسئولیت مازندران و ستادی مرکب از استانداری، سازمان بازرگانی و اتاق بازرگانی مازندران از تاریخ 18 تا 21 آذر ماه سال جاری در شهر مینسک پایتخت جمهوری بلاروس بر پا می شود.

وی خاطر نشان کرد: در این نمایشگاه شرکت های برتر جمهوری اسلامی ایران در بخش های ماشین آلات صنعتی، محصولات پتروشیمی، مواد غذایی، خودرو، فرش، پوشاک، ماشین آلات کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی آخرین دستاوردهای خود را به نمایش خواهند گذاشت.

وفایی نژاد، هدف از بر پایی این نمایشگاه را توسعه روابط تجاری، دستیابی به سهم قابل توجه از بازار کشور بلاروس، کمک به معرفی دستاوردهای صنعتی، کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور و توسعه فعالیتهای بازاریابی برای شرکتهای ایرانی عنوان کرد.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران، دستیابی به بازار بلاروس و توسعه روابط با آن کشور را بدلیل واقع شدن بلاروس در منطقه استراتژیک حائز اهمیت دانسته و این نمایشگاه را فرصت مناسبی برای تحقق این امر معرفی کرد.

وی با اشاره به برقراری قوانین اتحادیه جدید گمرگی بین سه کشور بلاروس، قزاقستان و روسیه ورود به بازار بلاروس را در واقع ورود به بازار 160 میلیونی ارزیابی و قرار گرفتن بلاروس در نقطه برخورد دو کریدور مهم بین المللی و نزدیکی این کشور به بازارهای اروپایی را یکی از مهمترین ویژگیهای این بازار دانست.

وفایی نژاد بیان داشت: برنامه ریزی تبلیغاتی ویژه ای برای اطلاع رسانی نمایشگاه و دعوت از فعالان اقتصادی و تجار آن کشور انجام پذیرفته از جمله پخش تیزرهای تبلیغاتی در چهار شبکه بین المللی بلاروس، نصب پوستر نمایشگاه در تمام ایستگاههای مترو و ترمینالهای مسافربری، نصب بنردر بیش از هشت نقطه اصلی شهر مینسک و ارسال بیش از پنج هزار دعوتنامه از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی بلاروس برای بازرگانان و تولید کنندگان آن کشور است.

وی گفت: با هماهنگی انجام شده از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران، از فعالان اقتصادی کشورهای همسایه بلاروس از جمله لهستان و روسیه برای بازدید از نمایشگاه دعوت شد.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران با قدردانی همکاری استانداری، اتاق بازرگانی مازندران و سازمان توسعه تجارت ایران ابراز امیدواری کرد: با برگزاری موفق این نمایشگاه شاهد توسعه پیش از پیش صادرات به کشورهای منطقه بویژه گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با کشور بلاروس باشیم.